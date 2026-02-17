Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине
13:03 17.02.2026
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине
Россия проявляет готовность к серьёзной работе в рамках переговорного процесса по Украине, Киев же старается превратить переговоры в очередной повод для...
2026-02-17T13:03:00+03:00
2026-02-17T13:03:00+03:00
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине

Карасин: Россия готова к серьезной работе в рамках переговоров по Украине

Здание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия проявляет готовность к серьёзной работе в рамках переговорного процесса по Украине, Киев же старается превратить переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Россия направила (на переговоры – ред.) представительную делегацию во главе с (Владимиром) Мединским, включив туда дипломатов и военных. Получены чёткие указания президента. Никаких предварительных комментариев. Готовность к серьёзной работе очевидна", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
Россия видит определенный шантаж со стороны Украины, заявили в Кремле
Вчера, 12:21
По словам сенатора, американцы проложили своё участие выступлением госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции и его встречами с лидерами Венгрии и Словакии, резко-критические позиции которых по отношению к линии Евросоюза и Киева по украинской теме очевидны.
"А что же киевская команда? Похоже, (Владимир) Зеленский окончательно попутал берега. Всех покоробили его хамские заявления по адресу (премьера Венгрии Виктора) Орбана и бесконечные мольбы о миллиардах и оружии. Режим прижат к стене и его представители, конечно же, постараются максимально запутать картину, превратив переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов", - подчеркнул политик.
Карасин также отметил, что вся стратегия Киева изначально является продуктом военно-политических разработок Запада, направленных против России. "Надеюсь, что начинающаяся встреча в Женеве даст нам всем повод хотя бы для надежды. Должен же всё-таки в конце концов проявиться здравый смысл", - написал он.
Глава комитета СФ считает позитивным проведение переговоров в Женеве.
"Надо восстанавливать международно-правовые традиции и ооновскую составляющую в них, которые были нахраписто раздавлены санкциями и тотальной русофобией Евросоюза", - заключил сенатор.
В Швейцарии рассказали, когда Украина и ЕС пойдут на соглашение с Россией
16 февраля, 15:38
 
