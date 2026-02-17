В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия проявляет готовность к серьёзной работе в рамках переговорного процесса по Украине, Киев же старается превратить переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"А что же киевская команда? Похоже, (Владимир) Зеленский окончательно попутал берега. Всех покоробили его хамские заявления по адресу (премьера Венгрии Виктора) Орбана и бесконечные мольбы о миллиардах и оружии. Режим прижат к стене и его представители, конечно же, постараются максимально запутать картину, превратив переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов", - подчеркнул политик.