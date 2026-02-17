https://ria.ru/20260217/sovfedja-2074934249.html
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине
В Совфеде заявили о готовности России к серьезной работе по Украине
Карасин: Россия готова к серьезной работе в рамках переговоров по Украине
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Россия проявляет готовность к серьёзной работе в рамках переговорного процесса по Украине, Киев же старается превратить переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Россия направила (на переговоры – ред.) представительную делегацию во главе с (Владимиром) Мединским, включив туда дипломатов и военных. Получены чёткие указания президента. Никаких предварительных комментариев. Готовность к серьёзной работе очевидна", - написал Карасин
в своем Telegram-канале
.
По словам сенатора, американцы проложили своё участие выступлением госсекретаря Марко Рубио
на Мюнхенской конференции и его встречами с лидерами Венгрии
и Словакии
, резко-критические позиции которых по отношению к линии Евросоюза и Киева
по украинской теме очевидны.
"А что же киевская команда? Похоже, (Владимир) Зеленский окончательно попутал берега. Всех покоробили его хамские заявления по адресу (премьера Венгрии Виктора) Орбана и бесконечные мольбы о миллиардах и оружии. Режим прижат к стене и его представители, конечно же, постараются максимально запутать картину, превратив переговоры в очередной повод для выторговывания выгодных себе, а главное, неприемлемых для всех подходов", - подчеркнул политик.
Карасин также отметил, что вся стратегия Киева изначально является продуктом военно-политических разработок Запада, направленных против России
. "Надеюсь, что начинающаяся встреча в Женеве
даст нам всем повод хотя бы для надежды. Должен же всё-таки в конце концов проявиться здравый смысл", - написал он.
Глава комитета СФ считает позитивным проведение переговоров в Женеве.
"Надо восстанавливать международно-правовые традиции и ооновскую составляющую в них, которые были нахраписто раздавлены санкциями и тотальной русофобией Евросоюза", - заключил сенатор.