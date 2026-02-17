Россия и пять стран подписали договор о партнерстве в танцевальном спорте

"Задача такова — используя потенциал близлежащих наших соседей, развить танцевальный спорт в этих республиках. Сейчас он развивается неоднородно — где-то сильнее, где-то слабее. Побеждать слабых не очень почетно, а вот выигрывать у сильных — то, к чему мы стремимся. Мы хотим объединить пространство дружественных стран в единый мир сильного танцевального спорта и показать, что спорт вне политики", — сказала глава ФТСАРР Надежда Ерастова.

"Мы видим необходимость в сотрудничестве именно в танцевальном спорте. В последнее время идет отток спортсменов, люди не видят куда двигаться. Видят, что есть препятствия развитию по линии международных организаций, их дисквалифицируют, пытаются усреднить и загнать в рамки. Мы проанализировали старые ошибки и начинаем движение в новом формате сотрудничества. Благодаря стороне ФТСАРР, которая видит прогресс именно через работу с молодежью и детьми, а не профессионалами, получается начать изменения с основы. Близлежащие страны обязаны быть в союзе и двигаться единым полем. Тогда будут единые правила, единый рейтинг, единая система, будет понятна линия судейства и определена площадка, на которой они танцуют", — сказала Тусупбекова.