Россия и пять стран подписали договор о партнерстве в танцевальном спорте

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости, Анастасия Панина. Соглашения о сотрудничестве между Всероссийской федерацией танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла России (ФТСАРР), танцевальными федерациями Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана подписали в Москве.
Подписание документов состоялось в штабе ФТСАРР во вторник. Цель соглашений — объединение усилий для создания единого пространства, обеспечивающего эффективное и устойчивое развитие танцевального спорта. В числе глобальных задач — создание единых правил, календаря и системы рейтинга.
«
"Задача такова — используя потенциал близлежащих наших соседей, развить танцевальный спорт в этих республиках. Сейчас он развивается неоднородно — где-то сильнее, где-то слабее. Побеждать слабых не очень почетно, а вот выигрывать у сильных — то, к чему мы стремимся. Мы хотим объединить пространство дружественных стран в единый мир сильного танцевального спорта и показать, что спорт вне политики", — сказала глава ФТСАРР Надежда Ерастова.
Европа соскучилась по русским: наши танцоры выиграли чемпионат мира
14 ноября 2025, 14:40
Глава Федерации танцевального спорта Республики Казахстан Алия Тусупбекова отметила курс ФТСАРР на работу с молодежью, потому что именно этот вектор дает устойчивый прогресс.
"Мы видим необходимость в сотрудничестве именно в танцевальном спорте. В последнее время идет отток спортсменов, люди не видят куда двигаться. Видят, что есть препятствия развитию по линии международных организаций, их дисквалифицируют, пытаются усреднить и загнать в рамки. Мы проанализировали старые ошибки и начинаем движение в новом формате сотрудничества. Благодаря стороне ФТСАРР, которая видит прогресс именно через работу с молодежью и детьми, а не профессионалами, получается начать изменения с основы. Близлежащие страны обязаны быть в союзе и двигаться единым полем. Тогда будут единые правила, единый рейтинг, единая система, будет понятна линия судейства и определена площадка, на которой они танцуют", — сказала Тусупбекова.
© РИА Новости / Анастасия ПанинаПодписание соглашения о сотрудничестве между танцевальными федерациями России (ФТСАРР), Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Подписание соглашения о сотрудничестве между танцевальными федерациями России (ФТСАРР), Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана
Руководитель Федерации танцевального спорта Республики Узбекистан Иззат Ражабов видит плюсы сотрудничества в возможности конкурировать с лучшими.
«
"В Узбекистане произошел спад в бальных танцах, спортсменов стало меньше, особенно после пандемии 2020 года. Для нас это сотрудничество — возможность сделать представительство своей страны более многочисленным, поднять уровень и соревноваться с сильнейшими представительными бальных танцев", — отметил глава республиканской федерации.
Глава Федерации танцевального спорта Республики Таджикистан Азиза Каюмова отмечает, что сплочение федераций дружественных государств под началом ФТСАРР дает мощный импульс развитию.
«
"Я вижу силу в объединении. Таджикистан сильно отстал в бальных танцах из-за того, что у нас была гражданская война в свое время. Соседние страны — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия — те, у кого мы можем учиться, обмениваться опытом, работать под руководством Всероссийской федерации танцевального спорта. Это достойный пример, куда стремиться, и большая возможность для моей страны развиваться в правильном направлении", — призналась Каюмова.
Россия объединила лучших: как Москва провела Кубок мира по бальным танцам
27 октября 2025, 10:03