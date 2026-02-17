Смирнов рассказал, что помогает Италии проводить Олимпиаду-2026

"На мой взгляд, Олимпийские игры в Италии проходят нормально, в штатном режиме. Ведь что самое главное в организации Олимпиады - то, что у страны есть опыт проведения крупнейших международных соревнований. А это то, с чем мы обычно сталкиваемся: ты можешь привести на турнир десятки судей, но если у страны нет опытных технических специалистов, которые помогают во всех процессах, то это может не получиться. Это незаметные люди, но они есть и умеют делать свою работу. Они незримы, но они незаменимы, а это очень важно. И если Игры проходят в стране, которая имеет опыт организации и проведения таких соревнований, то у нее таких специалистов достаточно", - сказал Смирнов.