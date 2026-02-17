Рейтинг@Mail.ru
16:14 17.02.2026
Смирнов рассказал, что помогает Италии проводить Олимпиаду-2026
Виталий Смирнов (почетный президент ОКР), Олимпийский комитет России (ОКР), Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Смирнов: ОИ-2026 проходят нормально, поскольку у Италии есть опыт проведения Игр

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), бывший вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил РИА Новости, что богатый опыт проведения соревнований по летним и зимним видам спорта помогает Италии хорошо проводить Игры 2026 года.
Италия ранее принимала Олимпийские игры в Кортина-д'Ампеццо (1956 год), Риме (1960) и Турине (2006). Игры-2026 проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ирина Роднина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Олимпиаде в Италии ощущается русский дух, заявила Роднина
Вчера, 14:16
"На мой взгляд, Олимпийские игры в Италии проходят нормально, в штатном режиме. Ведь что самое главное в организации Олимпиады - то, что у страны есть опыт проведения крупнейших международных соревнований. А это то, с чем мы обычно сталкиваемся: ты можешь привести на турнир десятки судей, но если у страны нет опытных технических специалистов, которые помогают во всех процессах, то это может не получиться. Это незаметные люди, но они есть и умеют делать свою работу. Они незримы, но они незаменимы, а это очень важно. И если Игры проходят в стране, которая имеет опыт организации и проведения таких соревнований, то у нее таких специалистов достаточно", - сказал Смирнов.
"Вы представьте, на Олимпийские игры 1980 года в Москве мы отбирали 1200 судей, а в конкурсе участвовало около 60 тысяч человек. И заметьте, в мире более 200 стран, а тех, которые провели летние и зимние Олимпийские игры, всего девять. Включая Италию. Открытие Игр, на мой взгляд, прошло без каких-то раздражающих моментов. Да, на Олимпиаде бывают какие-то накладки, но они всегда бывают. Как и обиды на судейство - они всегда бывают, но это больше претензии к международным спортивным федерациям. Все проходит нормально, но мне кажется, что Игры не очень здорово показывает телевидение. У них есть проколы, самые интересные моменты они порой не показывают. Особенно в лыжных гонках. Здесь они уступают предыдущим Играм", - добавил собеседник агентства.
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В Okko оценили интерес россиян к просмотру Олимпиады
Вчера, 13:21
 
СпортИталияКортина-д'АмпеццоРимВиталий Смирнов (почетный президент ОКР)Олимпийский комитет России (ОКР)Международный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
