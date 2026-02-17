Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто - РИА Новости, 17.02.2026
23:44 17.02.2026
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
петер сийярто
евросоюз
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, петер сийярто, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петер Сийярто, Евросоюз
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто

Сийярто: Зеленский пытается вызвать в Венгрии кризис, перекрывая транзит нефти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто . Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии выборов, перекрывая транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения Венгрии, но стоит отметить, что в рамках антивенгерской политики президент Зеленский решил вмешаться в венгерские выборы, пытаясь создать такой энергетический кризис, что у него не получается, но явно предпринимаются попытки в этом направлении", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Зеленский не хочет пропускать нефть из России в Венгрию, заявил Сийярто
13 февраля, 13:16
По его словам, поставки нефти в Венгрию "по-прежнему обеспечены", и в стране "достаточно стратегических резервов".
Министр также подчеркнул, что правительство "будет всячески пресекать попытки вмешательства в выборы, частично средствами, видимыми для общественности, а частично средствами, невидимыми для общественности".
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Киев делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В воскресенье Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ в соответствии с исключением из санкций ЕС на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт и Братислава.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
 
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
