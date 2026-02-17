Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто

Министр также подчеркнул, что правительство "будет всячески пресекать попытки вмешательства в выборы, частично средствами, видимыми для общественности, а частично средствами, невидимыми для общественности".

Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.