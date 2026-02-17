https://ria.ru/20260217/siyyarto-2075078711.html
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто - РИА Новости, 17.02.2026
Зеленский пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис, считает Сийярто
Владимир Зеленский безуспешно пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии выборов, перекрывая транзит российской нефти по нефтепроводу... РИА Новости, 17.02.2026
БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытается вызвать в Венгрии энергетический кризис в преддверии выборов, перекрывая транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения Венгрии
, но стоит отметить, что в рамках антивенгерской политики президент Зеленский
решил вмешаться в венгерские выборы, пытаясь создать такой энергетический кризис, что у него не получается, но явно предпринимаются попытки в этом направлении", - приводит слова Сийярто
агентство MTI
.
По его словам, поставки нефти в Венгрию "по-прежнему обеспечены", и в стране "достаточно стратегических резервов".
Министр также подчеркнул, что правительство "будет всячески пресекать попытки вмешательства в выборы, частично средствами, видимыми для общественности, а частично средствами, невидимыми для общественности".
Как сообщал венгерский портал Mandiner, власти Украины
не возобновляют транзит нефти по "Дружбе", ссылаясь на повреждения нефтепровода в конце января. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что Киев
делает это по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований не существует.
В воскресенье Венгрия и Словакия
попросили Хорватию
разрешить транзит поставленной по морю нефти из РФ
в соответствии с исключением из санкций ЕС
на поставки трубопроводной нефти, которое получили Будапешт
и Братислава
.
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Ранее венгерский премьер-министр Орбан заявил, что украинские спецслужбы постоянно действуют на территории Венгрии при поддержке Брюсселя
, чтобы повлиять на венгерскую политику, обе силы заинтересованы в смене власти в стране.