Шведская разведка в новом докладе снова заявила о якобы российской угрозе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военная разведка Швеции (Must) в новом годовом докладе бездоказательно заявила о якобы растущей угрозе Швеции со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.
"Военная служба разведки и обеспечения безопасности Must считает, что военная угроза со стороны России возрастет в связи с тем, что страна постепенно наращивает свой военный потенциал в непосредственной близости от Швеции", - сказано в докладе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В Швеции сделали громкое заявление о войне с Россией
16 февраля, 17:37