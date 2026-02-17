Шведская разведка в новом докладе снова заявила о якобы российской угрозе

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военная разведка Швеции (Must) в новом годовом докладе бездоказательно заявила о якобы растущей угрозе Швеции со стороны России, хотя РФ не раз заявляла, что никому не угрожает, и обращала внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ.