https://ria.ru/20260217/shanhaj-2075020285.html
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Китайский "Шанхай Шэньхуа" проиграл таиландскому клубу "Бурирам Юнайтед" в матче заключительного 11-го тура основного этапа футбольной азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T17:18:00+03:00
2026-02-17T17:18:00+03:00
2026-02-17T17:18:00+03:00
футбол
спорт
шанхай
лига чемпионов уефа
шанхай шэньхуа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112631/60/1126316044_0:262:2367:1593_1920x0_80_0_0_87f8df91290eb849ae063b3ee7ea48b0.jpg
https://ria.ru/20260217/bakaev-2074926858.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112631/60/1126316044_243:0:2367:1593_1920x0_80_0_0_2a01fcf4d1dbc79477767f29520fd6cb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шанхай, лига чемпионов уефа, шанхай шэньхуа
Футбол, Спорт, Шанхай, Лига чемпионов УЕФА, Шанхай Шэньхуа
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
"Шанхай Шэньхуа" проиграл в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов АФК