Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Футбол
 
17:18 17.02.2026
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК
Китайский "Шанхай Шэньхуа" проиграл таиландскому клубу "Бурирам Юнайтед" в матче заключительного 11-го тура основного этапа футбольной азиатской Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/bakaev-2074926858.html
Новости
спорт, шанхай, лига чемпионов уефа, шанхай шэньхуа
Футбол, Спорт, Шанхай, Лига чемпионов УЕФА, Шанхай Шэньхуа
Китайский клуб Слуцкого проиграл в последнем туре основного этапа ЛЧ АФК

"Шанхай Шэньхуа" проиграл в последнем туре основного этапа Лиги чемпионов АФК

Футбольные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Китайский "Шанхай Шэньхуа" проиграл таиландскому клубу "Бурирам Юнайтед" в матче заключительного 11-го тура основного этапа футбольной азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Бурираме и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Авторами голов стали Кертис Гуд (11-я минута) и Супханат Муеанта (22). На 33-й минуте форвард "Шанхая" Рафаэль Ратао получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Шанхай Шэньхуа" набрал 4 очка и на данный момент занимает предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. Подопечные экс-тренера сборной России потерпели пятое поражение подряд в турнире. Клуб лишился шансов на выход в плей-офф после проигрыша японской команде "Матида Зельвия" (0:2) в предпоследнем туре. "Бурирам" с 14 очками занял четвертую строчку и вышел в 1/8 финала розыгрыша.
ФутболСпортШанхайЛига чемпионов 2025-2026Шанхай Шэньхуа
 
