Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

"Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Харьковка и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Графское, Избицкое и Рубежное Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.