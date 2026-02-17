https://ria.ru/20260217/sever-2074920524.html
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 17.02.2026
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T12:05:00+03:00
2026-02-17T12:05:00+03:00
2026-02-17T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
рубежное
министерство обороны рф (минобороны рф)
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1185:60:3072:1122_1920x0_80_0_0_405c4b0b52d9b83326e08adcb6eff0cf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
харьковская область
рубежное
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069243059_1216:28:3072:1420_1920x0_80_0_0_7588fc1900fd12ba9c5fab5ee44e7b06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, харьковская область, рубежное, министерство обороны рф (минобороны рф), сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Рубежное, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумская область
Подразделения группировки "Север" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действий "Севера" за сутки