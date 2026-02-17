https://ria.ru/20260217/sertolovo-2075058044.html
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека - РИА Новости, 17.02.2026
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
Тела трех человек обнаружили при разборе завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово, сообщил губернатор Ленинградской... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T20:31:00+03:00
2026-02-17T20:31:00+03:00
2026-02-17T21:54:00+03:00
происшествия
сертолово
ленинградская область
александр дрозденко
сертолово
ленинградская область
Новости
ru-RU
происшествия, сертолово, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Сертолово, Ленинградская область, Александр Дрозденко
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
При разборе завалов здания в Ленинградской области нашли тела трех погибших
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при разборе завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«
"В результате разбора завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших", — написал он в Telegram-канале.
Уточняется, что специализированная техника работает на месте, следственные действия продолжаются.
Об инциденте стало известно ранее во вторник. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и о халатности. Военная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Специалисты выясняют причины инцидента.