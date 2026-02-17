Рейтинг@Mail.ru
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
20:31 17.02.2026 (обновлено: 21:54 17.02.2026)
При обрушении здания военной полиции в Сертолово погибли три человека
Тела трех человек обнаружили при разборе завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово, сообщил губернатор Ленинградской...
происшествия
сертолово
ленинградская область
александр дрозденко
происшествия, сертолово, ленинградская область, александр дрозденко
Происшествия, Сертолово, Ленинградская область, Александр Дрозденко
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Тела трех человек обнаружили при разборе завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"В результате разбора завалов на месте обрушения административного здания в воинской части в Сертолово обнаружены тела трех погибших", — написал он в Telegram-канале.

Уточняется, что специализированная техника работает на месте, следственные действия продолжаются.
Об инциденте стало известно ранее во вторник. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и о халатности. Военная прокуратура взяла ситуацию на контроль.
Специалисты выясняют причины инцидента.
Обрушение здания в Сертолово - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются
Вчера, 15:34
 
ПроисшествияСертоловоЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
