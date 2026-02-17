https://ria.ru/20260217/rodnina-2074934500.html
"Чемпионское катание": Роднина оценила выступление японцев на Олимпиаде
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заслуженно завоевали золотые медали в парном катании на Олимпиаде в Италии, они показали действительно чемпионский прокат, заявила РИА Новости трехкратная победительница Игр, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
По итогам произвольной программы дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработал суммарно 231,24 очка. Ранее достижение принадлежало российской паре Анастасия Мишина
/Александр Галлямов
и было установлено на чемпионате Европы
2022 года (157,46). Второе место заняли представляющие Грузию
уроженцы Владимира
и Москвы
соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46+146,29; 221,75). Третьими стали представляющие Германию
Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин
(80,01+139,08; 219,09). Выступающие за Венгрию
россияне Мария Павлова
и Алексей Святченко
(73,87+141,39; 215,26) заняли четвертую строчку.
"Японская пара откаталась хорошо, я считаю их победу замечательной. Мне показалось, что это единственная пара, которая справилась со своей программой. Видите ли, есть такое понятие – чемпионское катание. У них было чемпионское катание, а в это вкладывается не только четкое исполнение элементов, но и дух фигурного катания", - сказала Роднина
.
"А с кем их можно сравнивать? С представителями Грузии? Да, пара, очень хорошая, девочка потрясающая. Но он в последнюю минуту под ней ходил, словно год был на корабле, а потом вышел на лед. Его так штормило. Венгры? Тоже ребята хорошие, но их главный принцип выступления – тише едешь, дальше будешь. Особенно в последние минуты: они на такой скорости катались, что я могла посчитать их количество зубов. Особенно на вращениях. Немцы? Тоже выступили неплохо, но и у них были ошибки", - добавила собеседница агентства.
Миура
и Кихара
впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, они также являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии
в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник
и Аделия Петросян