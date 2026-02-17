Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание/коньки
Фигурное катание
 
13:05 17.02.2026 (обновлено: 14:22 17.02.2026)
"Чемпионское катание": Роднина оценила выступление японцев на Олимпиаде
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заслуженно завоевали золотые медали в парном катании на Олимпиаде в Италии, они показали действительно чемпионский... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, италия, россия, грузия, рику миура, ирина роднина, анастасия мишина, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, рюити кихара, никита володин, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Италия, Россия, Грузия, Рику Миура, Ирина Роднина, Анастасия Мишина, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Рюити Кихара, Никита Володин, Пётр Гуменник
"Чемпионское катание": Роднина оценила выступление японцев на Олимпиаде

Роднина: Миура и Кихара по праву выиграли Олимпиаду, это чемпионское катание

ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
© РИА Новости / Санто Стефано
Перейти в медиабанк
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара заслуженно завоевали золотые медали в парном катании на Олимпиаде в Италии, они показали действительно чемпионский прокат, заявила РИА Новости трехкратная победительница Игр, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.
По итогам произвольной программы дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе среди спортивных пар, набрав 158,13 балла, и заработал суммарно 231,24 очка. Ранее достижение принадлежало российской паре Анастасия Мишина/Александр Галлямов и было установлено на чемпионате Европы 2022 года (157,46). Второе место заняли представляющие Грузию уроженцы Владимира и Москвы соответственно Анастасия Метелкина и Лука Берулава (75,46+146,29; 221,75). Третьими стали представляющие Германию Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (80,01+139,08; 219,09). Выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (73,87+141,39; 215,26) заняли четвертую строчку.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Судьи заряжены": Козловский разнес новый мировой рекорд в фигурном катании
Вчера, 00:59
"Японская пара откаталась хорошо, я считаю их победу замечательной. Мне показалось, что это единственная пара, которая справилась со своей программой. Видите ли, есть такое понятие – чемпионское катание. У них было чемпионское катание, а в это вкладывается не только четкое исполнение элементов, но и дух фигурного катания", - сказала Роднина.
"А с кем их можно сравнивать? С представителями Грузии? Да, пара, очень хорошая, девочка потрясающая. Но он в последнюю минуту под ней ходил, словно год был на корабле, а потом вышел на лед. Его так штормило. Венгры? Тоже ребята хорошие, но их главный принцип выступления – тише едешь, дальше будешь. Особенно в последние минуты: они на такой скорости катались, что я могла посчитать их количество зубов. Особенно на вращениях. Немцы? Тоже выступили неплохо, но и у них были ошибки", - добавила собеседница агентства.
Миура и Кихара впервые в карьере выиграли золото Олимпиады. Ранее японцы дважды становились вице-чемпионами Игр в командных соревнованиях, они также являются двукратными чемпионами мира и двукратными серебряными призерами мировых первенств.
Российские дуэты не были допущены на Олимпиаду в Италии в танцах на льду и парном катании. На Играх 2026 года выступают только одиночники - Петр Гуменник и Аделия Петросян
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа
Судьи отняли у русских фигуристов золото? Новая драма на Олимпиаде
Вчера, 01:56
 
Фигурное катаниеСпортИталияРоссияГрузияРику МиураИрина РоднинаАнастасия МишинаГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Рюити КихараНикита ВолодинПётр Гуменник
 
