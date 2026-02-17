В Донецке завершили реконструкцию здания молодежного центра

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Московские специалисты завершили реконструкцию здания для размещения молодежного центра в Донецке, который стал самым крупным и современным в России, сообщил РИА Новости представитель группировки организаций городского хозяйства Москвы в Донецке Виктор Веселов.
"На данный момент завершены работы по реконструкции и оснащению здания, в котором теперь располагается самый крупный и современный молодежный центр в России", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что площадь четырехэтажного здания центра составляет почти 13 тысяч квадратных метров. В нем, в частности, оборудованы тренажерный зал с боксерским рингом, выставочные пространства, студии звуко- и видеозаписи, лектории, мультимедийный парк "Россия - моя история". На эксплуатируемой крыше возможно проведение летних мероприятий.
На прилегающей к молодежному центру территории площадью более 1,1 гектара организована парковка, установлена детская площадка, зона воркаута и вейкбординга.
По словам Веселова, центр уже начал работу: свои двери открыл музей "Россия - моя история", в выставочных залах экспонируются фотоработы и картины. "Центр уже пользуется популярностью. Только за первый рабочий день его посетили минимум 1,5 тысячи юношей и девушек", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Донецк получил абсолютно новый, технологичный молодежный центр как символ того, что город не просто восстанавливается, а строит будущее, в котором молодежи будет где учиться и творить.