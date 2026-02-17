Рейтинг@Mail.ru
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер - РИА Новости, 17.02.2026
14:50 17.02.2026
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер - РИА Новости, 17.02.2026
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина. РИА Новости, 17.02.2026
в мире, польша, россия, сша, дональд трамп, дональд туск, оон
В мире, Польша, Россия, США, Дональд Трамп, Дональд Туск, ООН
Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер

Туск: Польша не намерена отправлять своих солдат в сектор Газа

Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
"Вопрос надо поставить ясно. Польша не намерена направлять и не направит своих солдат в сектор Газа", - сказал Туск.
Он добавил, что у Польши имеются другие приоритеты в сфере безопасности.
"У нас есть свои проблемы безопасности, и я никому не должен объяснять, на чем мы сконцентрированы", - сказал премьер.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Заголовок открываемого материала