ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.

Он добавил, что у Польши имеются другие приоритеты в сфере безопасности.

"У нас есть свои проблемы безопасности, и я никому не должен объяснять, на чем мы сконцентрированы", - сказал премьер.