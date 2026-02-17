ВАРШАВА, 17 фев - РИА Новости. Польша не будет направлять своих солдат в сектор Газа, заявил премьер-министр республики Дональд Туск, открывая заседание кабмина.
Он добавил, что у Польши имеются другие приоритеты в сфере безопасности.
"У нас есть свои проблемы безопасности, и я никому не должен объяснять, на чем мы сконцентрированы", - сказал премьер.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.