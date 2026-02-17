Рейтинг@Mail.ru
Соучастники покушения на генерала Алексеева не стали обжаловать арест - РИА Новости, 17.02.2026
11:16 17.02.2026
Соучастники покушения на генерала Алексеева не стали обжаловать арест
Соучастники покушения на генерала Алексеева не стали обжаловать арест
Соучастники покушения на генерала Алексеева не стали обжаловать арест

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Соучастники покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор и Павел Васины не стали обжаловать свой арест, решения вступили в силу, следует из электронной картотеки столичных судебных дел.
В ней сообщается, что решения Замоскворецкого суда Москвы об их арестах не были обжалованы и вступили в силу.
Виктор Васин и его сын Павел были заключены под стражу 11 февраля. По данным СК, Виктор Васин, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел Васин отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали.
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Защита соучастницы покушения на Алексеева обжаловала ее заочный арест
