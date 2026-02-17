https://ria.ru/20260217/pogoda-2074831032.html
В нескольких регионах России ожидается резкое понижение температуры
Температура воздуха во вторник снизится в Черноземье и прилегающих регионах ЦФО почти на 20 градусов из-за вторжения холодных воздушных масс с севера, сообщили... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T02:04:00+03:00
общество
воронеж
белгород
рязань
россия
ВОРОНЕЖ, 17 фев - РИА Новости. Температура воздуха во вторник снизится в Черноземье и прилегающих регионах ЦФО почти на 20 градусов из-за вторжения холодных воздушных масс с севера, сообщили РИА Новости в воронежском гидрометцентре.
В минувшую субботу в Воронеже
и соседних регионах температура поднялась выше нуля, доходила до плюс трех градусов. В понедельник отмечаются осадки: в Воронеже и Белгороде
- дождь, в Рязани
и Туле
- метель. Температура в Воронеже - плюс четыре градуса.
"Семнадцатого февраля 2026 года под влиянием тыловой части циклона и вторжении холодных воздушных масс с севера ночью по Черноземью и прилегающим регионам ЦФО ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15 градусов мороза, местами порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица", — сообщили синоптики.