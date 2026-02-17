Рейтинг@Mail.ru
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты - РИА Новости, 17.02.2026
17:48 17.02.2026 (обновлено: 18:19 17.02.2026)
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты - РИА Новости, 17.02.2026
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты
Все больше климатологов сходятся во мнении: человечество приближается к порогу, за которым начнутся необратимые процессы, способные радикально изменить облик... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:48:00+03:00
2026-02-17T18:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952943132_0:203:2120:1396_1920x0_80_0_0_f819769d37775fe45b0b288d9116ecbd.jpg
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты

© iStock.com / iiievgeniyПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© iStock.com / iiievgeniy
Пожар
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Все больше климатологов сходятся во мнении: человечество приближается к порогу, за которым начнутся необратимые процессы, способные радикально изменить облик Земли. В научных лабораториях уже просчитывают сценарии, при которых привычный нам мир исчезнет навсегда.

Новый климатический режим

Британское издание The Guardian опубликовало материал, заставивший людей занервничать: мир может войти в климатический режим "парниковой Земли".
"Это закрепит за миром новый и адский климат, гораздо хуже, чем повышение температуры на два-три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — говорится в статье.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Девушка у метро Новокузнецкая в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка у метро "Новокузнецкая" в Москве в жаркую погоду
Ключевая проблема, по мнению специалистов, заключается в непредсказуемости переломных моментов. Ученый Кристофер Вольф подчеркивает: "Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности".

Фактор солнечной активности

Не только земные процессы влияют на климат. На Солнце произошла вспышка максимального класса X интенсивностью X8.11. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что это уже третье событие такого масштаба с начала года.
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСильная вспышка на Солнце, 16 февраля 2025 года
Сильная вспышка на Солнце. 16 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Сильная вспышка на Солнце, 16 февраля 2025 года
Причина — сформировавшийся центр активности с исключительно большими запасами энергии, от которых звезда избавляется через крупные вспышки. Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.
Правда, однозначного ответа на вопрос, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, у науки пока нет. Но одно можно сказать точно: повышенная солнечная активность расширяет географию наблюдений за полярными сияниями. В ближайшие годы их смогут увидеть жители регионов, где раньше это явление считалось экзотикой.

К 2050 году — плюс три градуса

Аналитический центр The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration предлагает жесткий сценарий: "Мы вполне можем застать и конец света. Это очень просто: достаточно всего лишь ничего не делать. И тогда к 2030 году будем уже задыхаться, а к 2050-му потеплеет на три градуса, треть планеты будет пустыннее, миллиарды людей станут беженцами, чтобы не умереть от жажды. А потом — все".
© Fotolia / Adam GregorЧеловек в пустыне
Человек в пустыне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Fotolia / Adam Gregor
Человек в пустыне
Это не первый и не последний прогноз. Но вопрос в том, прислушивается ли кто-нибудь к этим предупреждениям. Пока что человечество движется по инерции и каждый год ставит новые температурные рекорды.

Города уходят под воду

Картина будущего, которую рисуют климатологи, пугает своей конкретикой. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Триполи, Йокогама, Мальдивы — эти названия могут стать географическими отметками на дне океана. Манхэттен превращается в Венецию, а сама Венеция рискует стать новой Атлантидой.
© Depositphotos.com / MpprivГлобальное потепление на 1,5 градуса
Глобальное потепление на 1,5 градуса - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Depositphotos.com / Mppriv
Глобальное потепление на 1,5 градуса
Футуролог Даниил Медведев описывает механизм катастрофы: "Трудно поверить. Какие-то плюс четыре градуса — и подъем уровня моря на пару метров. Главная беда даже не в затоплении: можно построить дамбы и так далее. Куда хуже то, что климат станет очень жестким, в одном и том же месте будут происходить сразу несколько стихийных бедствий. Станут невозможными сельское хозяйство и перевозки".

В России теплеет быстрее

По наблюдениям климатологов, на протяжении долгих лет Россия теплела быстрее общемирового уровня, особенно на севере. Антропогенное потепление меняет городской климат: тепловые волны становятся сильнее и чаще, что особенно заметно в мегаполисах, например в Москве.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве
Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Девушка закрывается от воды курткой во время ливня в Москве
Повышается и содержание влаги в атмосфере. Согласно шестому докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, по всей территории суши растет интенсивность экстремальных осадков. В России об этом свидетельствуют тропические ливни в столице и Нижнем Новгороде, сели в Краснодарском крае, паводки в Забайкалье.
Однако климатологи предупреждают и о другой опасности: рост продолжительности сухих периодов между ливнями тоже возможен. В крупнейших городах этим летом температура поднималась на два-три градуса выше нормы, в Поволжье возникали засухи, рекорды недельной аномальной жары била Махачкала.
Инфраструктура не справляется: ливневые коллекторы в Москве не выдерживают объемов воды, на Кубани возникает благоприятная среда для аллергенов, высыхают посевы. Климатические аномалии становятся новой реальностью.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Пересохшая река Кирпильцы у хутора Беднягина в Краснодарском крае

Москва станет Берлином?

Академик РАН, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко предлагает взгляд на ближайшие 75 лет. По его словам, в 2100 году средняя глобальная температура вырастет еще почти на градус, то есть будет на два градуса выше по сравнению с концом XIX века.
К тому времени численность населения Земли пройдет свой пик в 2060-х и составит менее девяти миллиардов человек. Потребности в энергии в мире будут в основном удовлетворяться за счет безуглеродных источников — солнца, ветра и в гораздо меньшей степени атомной энергетики. При этом Россия останется одной из немногих стран, продолжающих использовать газ и даже уголь.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУгольный разрез Бородинский имени М. И. Щадова
Уголь в угольном разрезе Бородинский им. М.И. Щадова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Угольный разрез Бородинский имени М. И. Щадова
Климат Москвы потеплеет еще на три градуса и станет похож на современный климат Берлина или Вены, но с очень жарким летом и четырьмя-шестью жесткими тепловыми волнами (сейчас их одна-две). Зимы станут короткими, почти бесснежными и дождливыми, как в 2019-2020 годах.
"Россияне перестанут ездить в Дубай с его невыносимой 50-градусной жарой и будут отдыхать на курортах Белого моря", — иронизирует академик.

Войны за воду

К 2100 году Северный морской путь потеряет свое значение как транспортный коридор, прогнозирует Клименко. Суда из Европы в Азию и обратно последуют более коротким трансполярным маршрутом непосредственно через Северный полюс.
На юге России, Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары будут бушевать продолжительные засухи. В мире обострятся конфликты в борьбе за воду — ресурс, который станет дороже нефти.
© Depositphotos.com / maxoidosЖенщина пьет воду
Женщина пьет воду - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© Depositphotos.com / maxoidos
Женщина пьет воду
Ученые говорят: переломные моменты трудно предсказать, но меры предосторожности необходимы уже сейчас.
 
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
