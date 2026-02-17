Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Все больше климатологов сходятся во мнении: человечество приближается к порогу, за которым начнутся необратимые процессы, способные радикально изменить облик Земли. В научных лабораториях уже просчитывают сценарии, при которых привычный нам мир исчезнет навсегда.

Новый климатический режим

Британское издание The Guardian опубликовало материал, заставивший людей занервничать: мир может войти в климатический режим "парниковой Земли".

"Это закрепит за миром новый и адский климат, гораздо хуже, чем повышение температуры на два-три градуса, к которому, как ожидается, мир приблизится", — говорится в статье.

Ключевая проблема, по мнению специалистов, заключается в непредсказуемости переломных моментов. Ученый Кристофер Вольф подчеркивает : "Трудно предсказать, когда именно наступят переломные моменты в климатической ситуации, поэтому крайне важны меры предосторожности".

Фактор солнечной активности

Не только земные процессы влияют на климат. На Солнце произошла вспышка максимального класса X интенсивностью X8.11. В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили , что это уже третье событие такого масштаба с начала года.

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram Сильная вспышка на Солнце, 16 февраля 2025 года © Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram Сильная вспышка на Солнце, 16 февраля 2025 года

Причина — сформировавшийся центр активности с исключительно большими запасами энергии, от которых звезда избавляется через крупные вспышки. Сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Правда, однозначного ответа на вопрос, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, у науки пока нет. Но одно можно сказать точно: повышенная солнечная активность расширяет географию наблюдений за полярными сияниями. В ближайшие годы их смогут увидеть жители регионов, где раньше это явление считалось экзотикой.

К 2050 году — плюс три градуса

Аналитический центр The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration предлагает жесткий сценарий : "Мы вполне можем застать и конец света. Это очень просто: достаточно всего лишь ничего не делать. И тогда к 2030 году будем уже задыхаться, а к 2050-му потеплеет на три градуса, треть планеты будет пустыннее, миллиарды людей станут беженцами, чтобы не умереть от жажды. А потом — все".

Это не первый и не последний прогноз. Но вопрос в том, прислушивается ли кто-нибудь к этим предупреждениям. Пока что человечество движется по инерции и каждый год ставит новые температурные рекорды.

Города уходят под воду

Картина будущего, которую рисуют климатологи, пугает своей конкретикой. Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Триполи, Йокогама, Мальдивы — эти названия могут стать географическими отметками на дне океана. Манхэттен превращается в Венецию, а сама Венеция рискует стать новой Атлантидой.

© Depositphotos.com / Mppriv Глобальное потепление на 1,5 градуса © Depositphotos.com / Mppriv Глобальное потепление на 1,5 градуса

Футуролог Даниил Медведев описывает механизм катастрофы: "Трудно поверить. Какие-то плюс четыре градуса — и подъем уровня моря на пару метров. Главная беда даже не в затоплении: можно построить дамбы и так далее. Куда хуже то, что климат станет очень жестким, в одном и том же месте будут происходить сразу несколько стихийных бедствий. Станут невозможными сельское хозяйство и перевозки".

В России теплеет быстрее

По наблюдениям климатологов, на протяжении долгих лет Россия теплела быстрее общемирового уровня, особенно на севере. Антропогенное потепление меняет городской климат: тепловые волны становятся сильнее и чаще, что особенно заметно в мегаполисах, например в Москве.

Повышается и содержание влаги в атмосфере. Согласно шестому докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, по всей территории суши растет интенсивность экстремальных осадков. В России об этом свидетельствуют тропические ливни в столице и Нижнем Новгороде, сели в Краснодарском крае, паводки в Забайкалье.

Однако климатологи предупреждают и о другой опасности: рост продолжительности сухих периодов между ливнями тоже возможен. В крупнейших городах этим летом температура поднималась на два-три градуса выше нормы, в Поволжье возникали засухи, рекорды недельной аномальной жары била Махачкала.

Инфраструктура не справляется: ливневые коллекторы в Москве не выдерживают объемов воды, на Кубани возникает благоприятная среда для аллергенов, высыхают посевы. Климатические аномалии становятся новой реальностью.

Москва станет Берлином?

Академик РАН, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики МЭИ Владимир Клименко предлагает взгляд на ближайшие 75 лет. По его словам, в 2100 году средняя глобальная температура вырастет еще почти на градус, то есть будет на два градуса выше по сравнению с концом XIX века.

К тому времени численность населения Земли пройдет свой пик в 2060-х и составит менее девяти миллиардов человек. Потребности в энергии в мире будут в основном удовлетворяться за счет безуглеродных источников — солнца, ветра и в гораздо меньшей степени атомной энергетики. При этом Россия останется одной из немногих стран, продолжающих использовать газ и даже уголь.

Климат Москвы потеплеет еще на три градуса и станет похож на современный климат Берлина или Вены, но с очень жарким летом и четырьмя-шестью жесткими тепловыми волнами (сейчас их одна-две). Зимы станут короткими, почти бесснежными и дождливыми, как в 2019-2020 годах.

"Россияне перестанут ездить в Дубай с его невыносимой 50-градусной жарой и будут отдыхать на курортах Белого моря", — иронизирует академик.

Войны за воду

К 2100 году Северный морской путь потеряет свое значение как транспортный коридор, прогнозирует Клименко. Суда из Европы в Азию и обратно последуют более коротким трансполярным маршрутом непосредственно через Северный полюс.

На юге России, Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары будут бушевать продолжительные засухи. В мире обострятся конфликты в борьбе за воду — ресурс, который станет дороже нефти.

© Depositphotos.com / maxoidos Женщина пьет воду © Depositphotos.com / maxoidos Женщина пьет воду