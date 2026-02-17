Рейтинг@Mail.ru
Аделия Петросян на Олимпиаде-2026: во сколько короткая программа фигуристки
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:20 17.02.2026
Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом
Аделия Петросян на Олимпиаде-2026: во сколько короткая программа фигуристки
Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом
Аделия Петросян провела предстартовую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, чем наша фигуристка обнадеживает перед короткой... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
этери тутберидзе
авторы риа новости спорт
2026
Влад Жуков
Влад Жуков
аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, этери тутберидзе
Фигурное катание, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Этери Тутберидзе, Авторы РИА Новости Спорт
Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом

Фигуристка Петросян провела последнюю тренировку перед короткой программой на ОИ

© РИА НовостиЭтери Тутберидзе и Аделия Петросян
Этери Тутберидзе и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян провела предстартовую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, чем наша фигуристка обнадеживает перед короткой программой.

К чему упрощение программы?

Еще до прилета Петросян в Милан на Олимпиаду источники РИА Новости сообщали, что приоритетным ультра-си для нее здесь станет четверной тулуп. Именно над ним фигуристка и ее команда работали в Москве на своем катке, в то время как тройной аксель, как говорили, если и пробовали, то довольно редко. Проверить этот тезис в первый тренировочный день не удалось – Аделия, вопреки ожиданиям, решила отработать произвольную программу с двумя четверными тулупами.
А вот во вторник, в день короткой программы, утверждения источников подтвердились. Прогон с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной флип – тройной тулуп – явно энергосберегающий режим для нашей чемпионки. Заключительный прыжковый элемент получился несовершенным, но больших проблем на нем вряд ли стоит ждать. Все-таки тренерская команда Аделии и, возможно, руководство нашей федерации решили сделать ставку на гарантированный набор определенного количества баллов, чем риск с потенциалом на большой провал.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе
В этой тактике есть рациональное зерно. Судя по показанному в последнем эпизоде сериала "Метод Тутберидзе" на Okko, в январе у фигуристки обострилась травма, о которой РИА Новости сообщало еще осенью. Из-за нее тренировки после Нового года проходили в борьбе. Вероятно по этой причине тройной аксель не рассматривался на попадание в программу. Маховое движение свободной ногой, необходимое для выполнения этого элемента, может вызывать болевой синдром.
Без тройного акселя Аделия с чистой короткой наберет порядка 71-72 баллов, что уже будет очень хорошим стартом на второй соревновательный день. Задачи занимать промежуточное лидерство у нашей фигуристки нет – и обстоятельства, и текущий контент не позволяют закладываться на это. По сути, Аделия, если все пойдет хорошо, займет роль догоняющего и, как в лыжных гонках, будет сидеть за спинами лидеров до финиша. А после – рванет за счет четверных тулупов к первому месту. Ну, или по крайней мере попытается.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фестиваль прыжков от Аделии

А что с тулупами? Их Аделия тоже тренировала, причем в большом количестве. Вообще наша фигуристка на сегодняшней тренировке перед короткой программой выполнила какое-то невероятное количество прыжков – явно больше, чем у остальных девушек из ее разминки. Четверных из них было 7 (если считать бабочки – 9), но чистота пока несовершенна. Две попытки были очень удачными, а остальные, скажем так, разминочными.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
Очевидно, назвать ультра-си стабильными нельзя. И тем не менее они есть, что уже хорошая новость. Примеров, когда проблемные прыжки получались у фигуристов на адреналине, хватает. Да и в принципе негативные факторы порой действуют на удивление благотворно – позволяют сконцентрироваться и не расплескивать энергию, что на олимпийском льду, где эмоции хлещут через край, оказывается чрезвычайно полезным.
Словом, Олимпиада для Петросян пройдет в борьбе. Но тем ценнее будет увидеть, как она добьется в ней высокого результата. Увидеть начало пути к нему своими глазами мы сможем сегодня в 20:50 по московскому времени.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Фигурное катание
 
Версия 2023.1 Beta
