Петросян забыла о боли: звезда Тутберидзе провела тренировку перед стартом

Аделия Петросян провела предстартовую тренировку на Олимпийских играх. РИА Новости Спорт рассказывает, чем наша фигуристка обнадеживает перед короткой программой.

К чему упрощение программы?

Еще до прилета Петросян в Милан на Олимпиаду источники РИА Новости сообщали, что приоритетным ультра-си для нее здесь станет четверной тулуп. Именно над ним фигуристка и ее команда работали в Москве на своем катке, в то время как тройной аксель, как говорили, если и пробовали, то довольно редко. Проверить этот тезис в первый тренировочный день не удалось – Аделия, вопреки ожиданиям, решила отработать произвольную программу с двумя четверными тулупами.

А вот во вторник, в день короткой программы, утверждения источников подтвердились. Прогон с двойным акселем, тройным лутцем и каскадом тройной флип – тройной тулуп – явно энергосберегающий режим для нашей чемпионки. Заключительный прыжковый элемент получился несовершенным, но больших проблем на нем вряд ли стоит ждать. Все-таки тренерская команда Аделии и, возможно, руководство нашей федерации решили сделать ставку на гарантированный набор определенного количества баллов, чем риск с потенциалом на большой провал.

В этой тактике есть рациональное зерно. Судя по показанному в последнем эпизоде сериала "Метод Тутберидзе" на Okko, в январе у фигуристки обострилась травма, о которой РИА Новости сообщало еще осенью. Из-за нее тренировки после Нового года проходили в борьбе. Вероятно по этой причине тройной аксель не рассматривался на попадание в программу. Маховое движение свободной ногой, необходимое для выполнения этого элемента, может вызывать болевой синдром.

Без тройного акселя Аделия с чистой короткой наберет порядка 71-72 баллов, что уже будет очень хорошим стартом на второй соревновательный день. Задачи занимать промежуточное лидерство у нашей фигуристки нет – и обстоятельства, и текущий контент не позволяют закладываться на это. По сути, Аделия, если все пойдет хорошо, займет роль догоняющего и, как в лыжных гонках, будет сидеть за спинами лидеров до финиша. А после – рванет за счет четверных тулупов к первому месту. Ну, или по крайней мере попытается.

Фестиваль прыжков от Аделии

А что с тулупами? Их Аделия тоже тренировала, причем в большом количестве. Вообще наша фигуристка на сегодняшней тренировке перед короткой программой выполнила какое-то невероятное количество прыжков – явно больше, чем у остальных девушек из ее разминки. Четверных из них было 7 (если считать бабочки – 9), но чистота пока несовершенна. Две попытки были очень удачными, а остальные, скажем так, разминочными.

Очевидно, назвать ультра-си стабильными нельзя. И тем не менее они есть, что уже хорошая новость. Примеров, когда проблемные прыжки получались у фигуристов на адреналине, хватает. Да и в принципе негативные факторы порой действуют на удивление благотворно – позволяют сконцентрироваться и не расплескивать энергию, что на олимпийском льду, где эмоции хлещут через край, оказывается чрезвычайно полезным.