Глейхенгауз рассказал о произвольной программе Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
 
23:55 17.02.2026 (обновлено: 00:08 18.02.2026)
Глейхенгауз рассказал о произвольной программе Петросян на Олимпиаде
Глейхенгауз рассказал о произвольной программе Петросян на Олимпиаде
https://ria.ru/20260217/petrosjan-2075070370.html
Глейхенгауз: Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российской фигуристке Аделии Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной программе на Олимпиаде, но она будет отталкиваться от своего состояния, заявил тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.
Петросян во вторник чисто исполнила короткую программу, набрав 72,89 балла. В понедельник россиянка на первой тренировке чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.
"Ей самой больше понравилась первая тренировка, потому что больше получался четверной тулуп. Сегодня тулуп не очень пошел, поэтому удовольствия было мало. Но все остальное было хорошо, тулуп сегодня не был нужен, а за остальное мы не переживали. Посмотрим, как завтра будет. Мы хотим подниматься, а нам с этими баллами в любом случае надо будет подниматься в турнирной таблице, поэтому желательно сделать два тулупа. Но мы будем смотреть на ее состояние, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием. Будет два тулупа - пойдем в два тулупа, не будет - пойдем в один", - сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Петросян хочет поучиться "какой-нибудь стратегии" у Гуменника
Вчера, 22:07
 
Фигурное катание, Аделия Петросян, Даниил Глейхенгауз, Зимние Олимпийские игры 2026
 
