Глейхенгауз рассказал о произвольной программе Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российской фигуристке Аделии Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной программе на Олимпиаде, но она будет отталкиваться от своего состояния, заявил тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.