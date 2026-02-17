Глейхенгауз рассказал о произвольной программе Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российской фигуристке Аделии Петросян желательно сделать два четверных тулупа в произвольной программе на Олимпиаде, но она будет отталкиваться от своего состояния, заявил тренер-хореограф спортсменки Даниил Глейхенгауз.
Петросян во вторник чисто исполнила короткую программу, набрав 72,89 балла. В понедельник россиянка на первой тренировке чисто исполнила четверной тулуп в прогоне произвольной программы.
«
"Ей самой больше понравилась первая тренировка, потому что больше получался четверной тулуп. Сегодня тулуп не очень пошел, поэтому удовольствия было мало. Но все остальное было хорошо, тулуп сегодня не был нужен, а за остальное мы не переживали. Посмотрим, как завтра будет. Мы хотим подниматься, а нам с этими баллами в любом случае надо будет подниматься в турнирной таблице, поэтому желательно сделать два тулупа. Но мы будем смотреть на ее состояние, как он будет получаться. Может, пойдем и в один. Нет такого, что из-за того, что надо, мы будем заниматься сумасшествием. Будет два тулупа - пойдем в два тулупа, не будет - пойдем в один", - сказал Глейхенгауз в эфире Okko.
Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.