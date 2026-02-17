Рейтинг@Mail.ru
Бестемьянова оценила выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:09 17.02.2026
Бестемьянова оценила выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде
Бестемьянова оценила выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Бестемьянова оценила выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян роскошно выглядела в короткой программе на Олимпийских играх в Италии и прекрасно исполнила прокат, сказала РИА Новости... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
италия
аделия петросян
наталья бестемьянова
зимние олимпийские игры 2026
италия
Новости
спорт, италия, аделия петросян, наталья бестемьянова, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Италия, Аделия Петросян, Наталья Бестемьянова, Зимние Олимпийские игры 2026
Бестемьянова оценила выступление Петросян в короткой программе на Олимпиаде

Бестемьянова: Петросян выглядела в короткой программе на Олимпиаде роскошно

Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян роскошно выглядела в короткой программе на Олимпийских играх в Италии и прекрасно исполнила прокат, сказала РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Во вторник Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступление россиянка получила 72,89 балла.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Вчера, 21:38
"Аделия Петросян прекрасно откаталась, и я за нее очень рада. Она роскошно выглядела. Красавица и харизматичная девушка. Она мне очень понравилась", - сказала Бестемьянова.
Соревнования продолжаются, Петросян после выступлений стартовой группы участниц занимает первое место.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
Вчера, 18:22
 
Фигурное катаниеСпортИталияАделия ПетросянНаталья БестемьяноваЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
