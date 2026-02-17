https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075070706.html
Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян, которая выступила с короткой программой на Олимпиаде, просили не поднимать плакаты и баннеры с надписями на русском языке на трибуне ледовой арены в Милане, ее сотрудники перед прокатом искали на трибунах российские флаги, рассказали РИА Новости российские болельщики.
"Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении", - рассказала одна из болельщиц.
По их словам, по трибунам, где группами разместились болельщики Петросян
, ходил волонтер, который искал попавших на места с российским флагом.
"Видимо, кого-то заметили, он (работник - ред.) ходил между рядами и сообщал по рации; просмотру это мешало", - поделилась одна из поклонниц Петросян.
Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника
на короткой программе соревнований национальный флаг РФ
. По словам этих болельщиков, живущих в Милане
, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо
. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК)
запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин
ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпийской хартии, где сказано о недопустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.