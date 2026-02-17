Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
22:08 17.02.2026
Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде
фигурное катание
аделия петросян
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
аделия петросян, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
Аделия Петросян
Аделия Петросян
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян, которая выступила с короткой программой на Олимпиаде, просили не поднимать плакаты и баннеры с надписями на русском языке на трибуне ледовой арены в Милане, ее сотрудники перед прокатом искали на трибунах российские флаги, рассказали РИА Новости российские болельщики.
"Нас попросили убрать плакаты на русском перед выступлением; одна женщина простояла возле нас на выступлении", - рассказала одна из болельщиц.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Петросян хочет поучиться "какой-нибудь стратегии" у Гуменника
Вчера, 22:07
По их словам, по трибунам, где группами разместились болельщики Петросян, ходил волонтер, который искал попавших на места с российским флагом.
"Видимо, кого-то заметили, он (работник - ред.) ходил между рядами и сообщал по рации; просмотру это мешало", - поделилась одна из поклонниц Петросян.
Неделю назад группа российских болельщиков вопреки действующему запрету на государственную символику принесла на выступление Петра Гуменника на короткой программе соревнований национальный флаг РФ. По словам этих болельщиков, живущих в Милане, они уточнили этот вопрос у работников и не получили отказа на входе.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Допущенные к соревнованиям российские спортсмены могут выступать в нейтральном статусе. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил демонстрацию российской символики. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что запреты в отношении российских спортсменов откровенно нарушают принципы Олимпий­ской хартии, где сказано о недо­пустимости политизации спорта, который должен объединять людей, а не разделять.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Вчера, 21:38
 
Фигурное катание, Аделия Петросян, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
 
