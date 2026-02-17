Болельщиков Петросян просили не поднимать плакаты на русском на Олимпиаде

МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян, которая выступила с короткой программой на Олимпиаде, просили не поднимать плакаты и баннеры с надписями на русском языке на трибуне ледовой арены в Милане, ее сотрудники перед прокатом искали на трибунах российские флаги, рассказали РИА Новости российские болельщики.