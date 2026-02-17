Рейтинг@Mail.ru
Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:53 17.02.2026 (обновлено: 21:59 17.02.2026)
Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть
Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть
Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что была спокойна и не переживала по поводу выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх в... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T21:53:00+03:00
2026-02-17T21:59:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть

Петросян: я была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что была спокойна и не переживала по поводу выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Италии.
Во вторник вечером 18-летняя россиянка вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив за свое выступление 72,89 балла.
«
"Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката и начала переживать из-за того, что я не переживаю из-за проката. Настолько была спокойна, что мама даже сказала: "Может быть ты как-то поволнуйся чуть-чуть". Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что с каждым прыжком было поувереннее. Это хорошо и радостно получить такие положительные эмоции. Хорошие очень баллы. Я не могу сказать, что ожидала. Когда прокручивала свой прокат в голове, мысленно попросила от 72 до 74 баллов. В принципе, в серединке и получила", - сказала Петросян в интервью Okko.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть
Вчера, 18:22
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026
 
