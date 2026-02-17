Петросян: была настолько спокойна, что мама сказала поволноваться чуть-чуть

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян сообщила, что была спокойна и не переживала по поводу выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Италии.
Во вторник вечером 18-летняя россиянка вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив за свое выступление 72,89 балла.
«
"Это был тот случай, когда я не переживала из-за проката и начала переживать из-за того, что я не переживаю из-за проката. Настолько была спокойна, что мама даже сказала: "Может быть ты как-то поволнуйся чуть-чуть". Я очень рада, что это никак не отразилось на прокате. Даниил Маркович (Глейхенгауз) сказал, что с каждым прыжком было поувереннее. Это хорошо и радостно получить такие положительные эмоции. Хорошие очень баллы. Я не могу сказать, что ожидала. Когда прокручивала свой прокат в голове, мысленно попросила от 72 до 74 баллов. В принципе, в серединке и получила", - сказала Петросян в интервью Okko.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.