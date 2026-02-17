https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075061916.html
Петросян чисто исполнила короткую программу на Играх в Италии
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
