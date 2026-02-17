Петросян чисто исполнила короткую программу на Играх в Италии

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля.