Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде
Фигурное катание
 
16:49 17.02.2026
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян в общем чате готовят баннеры и плакаты к её первому выступлению на зимней Олимпиаде в Италии
2026
спорт, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде

Болельщики Аделии Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде

Аделия Петросян. Архивное фото
МИЛАН, 17 фев - РИА Новости. Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян в общем чате готовят баннеры и плакаты к её первому выступлению на зимней Олимпиаде в Италии, передает корреспондент РИА Новости.
Поклонники фигуристки обмениваются информацией о своих местах на арене и договариваются встретиться под трибунами перед началом выступления и в перерыве. Они предлагают макеты плакатов со словами поддержки в адрес Петросян, которые выполнены в нейтральных цветах и на английском языке из-за запрета на российскую символику на Олимпиаде.
Отдельные болельщики знакомы между собой ещё по совместным походам на выступление российского фигуриста Петра Гуменника.
Перед короткой программой Петросян болельщики намерены встретиться у входа на ледовую арену Милана, чтобы вместе отправиться на трибуны.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Контроль Тутберидзе и суперпрыжки: Петросян намерена биться за золото
16 февраля, 20:10
 
Фигурное катание
 
