https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075001228.html
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде
Болельщики российской фигуристки Аделии Петросян в общем чате готовят баннеры и плакаты к её первому выступлению на зимней Олимпиаде в Италии, передает... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T16:49:00+03:00
2026-02-17T16:49:00+03:00
2026-02-17T16:49:00+03:00
фигурное катание
спорт
милан
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
пётр гуменник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056949639_882:0:2875:1121_1920x0_80_0_0_fa5382efb1f96ed8c041cddfdf126a83.jpg
https://ria.ru/20260216/petrosyan-olimpiada-2026-2074796298.html
милан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056949639_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_bfc8fb398acd0600448958e7eb29e124.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, милан, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, пётр гуменник
Фигурное катание, Спорт, Милан, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Пётр Гуменник
Болельщики Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде
Болельщики Аделии Петросян готовят плакаты к ее выступлению на Олимпиаде