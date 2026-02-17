Глейхенгауз рассказал, чем Петросян напугала его

"Вот так вместе прошли эти зоны. Было забавненько, как обычно, через бортик пытаться перелезть, она же такая маленькая. В этой ситуации понял, как тяжело будет достать до нее руками, когда настраивать надо будет. В остальном классно, скучал. Настраивал как обычно, только чуть-чуть в конце добавил новых слов, но это просто для настроения, скажем так", - добавил Глейхенгауз.