Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального* - РИА Новости, 17.02.2026
17:05 17.02.2026 (обновлено: 17:11 17.02.2026)
Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*
Трое жителей Петербурга получили административные аресты за митинг у памятника жертвам политических репрессий, где демонстрировали фото Алексея Навального*,... РИА Новости, 17.02.2026
происшествия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
россия
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*

Троих жителей Петербурга арестовали за митинг у памятника с фото Навального

Статуя Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Трое жителей Петербурга получили административные аресты за митинг у памятника жертвам политических репрессий, где демонстрировали фото Алексея Навального*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александру Чуракову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что 16 февраля Чуракова у памятника "Жертвам политических репрессий" публично демонстрировала фото лидера экстремистской организации.
Еще двое мужчин получили административные аресты на 10 и 14 суток.
Все они, как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, пришли к памятнику с фото Навального*.
Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) влечет наложение штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 100 часов обязательных работ.
В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального* виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно с предыдущим приговором 19 лет колонии особого режима. Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где 16 февраля 2024 года после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб.
* Внесен в список террористов и экстремистов
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
