Троих жителей Петербурга арестовали за митинг с фото Навального*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 фев - РИА Новости. Трое жителей Петербурга получили административные аресты за митинг у памятника жертвам политических репрессий, где демонстрировали фото Алексея Навального*, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александру Чуракову за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ . Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 12 суток", - говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Отмечается, что 16 февраля Чуракова у памятника "Жертвам политических репрессий" публично демонстрировала фото лидера экстремистской организации.

Еще двое мужчин получили административные аресты на 10 и 14 суток.

Все они, как уточнили РИА Новости в пресс-службе судов, пришли к памятнику с фото Навального*.

Часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций) влечет наложение штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо до 100 часов обязательных работ.

В августе 2023 года Мосгорсуд признал Навального* виновным по делу о создании экстремистского сообщества, назначив совокупно с предыдущим приговором 19 лет колонии особого режима. Навального* перевели отбывать срок на Ямал - в исправительную колонию №3 "Полярный волк", где 16 февраля 2024 года после прогулки он почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб.