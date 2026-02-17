https://ria.ru/20260217/peregovory-2075064313.html
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром - РИА Новости, 17.02.2026
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что политическая и военная группы продолжат переговоры по украинскому урегулированию в... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T21:21:00+03:00
2026-02-17T21:21:00+03:00
2026-02-17T21:26:00+03:00
переговоры по украине в женеве — 2026
женева (город)
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_0:55:3444:1992_1920x0_80_0_0_7cc1fcad80704a8f65b92ce10cf4038e.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2075065188.html
женева (город)
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074996542_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_932929abf486d8b9edb3e5c42a741e25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры по украине в женеве — 2026, женева (город), украина, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, сша
Переговоры по Украине в Женеве — 2026, Женева (город), Украина, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Россия, США
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
Умеров: переговоры политической и военной группы продолжатся в среду утром