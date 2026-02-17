Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что политическая и военная группы продолжат переговоры по украинскому урегулированию в Женеве утром в среду.

По его словам, обсуждения в ходе переговоров во вторник были сосредоточены на "практических вопросах и механике возможных решений".