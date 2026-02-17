Рейтинг@Mail.ru
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
21:21 17.02.2026
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром
Умеров заявил, что переговоры в Женеве продолжатся в среду утром

Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что политическая и военная группы продолжат переговоры по украинскому урегулированию в Женеве утром в среду.
Женеве завершили первый день трехсторонних переговоров. После совместной части продолжили работу в группах по направлениям… Завтра утром политическая и военная группы продолжат работу", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
По его словам, обсуждения в ходе переговоров во вторник были сосредоточены на "практических вопросах и механике возможных решений".
Переговоры в Женеве в первый день продлились 4,5 часа. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что обсуждение вопросов украинского урегулирования будет проходить 17-18 февраля.
Источник рассказал, как прошел первый день переговоров в Женеве
