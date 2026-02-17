https://ria.ru/20260217/peregovory-2075030646.html
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве
Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве, заявил РИА РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:57:00+03:00
2026-02-17T17:57:00+03:00
2026-02-17T17:57:00+03:00
в мире
украина
женева (город)
франция
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075019964_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ed24a71324d24cd3e0e2e1c53210def5.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074997386.html
украина
женева (город)
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075019964_340:0:3069:2047_1920x0_80_0_0_4f2e4cb28f4281c40b55baa551d22c41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, женева (город), франция, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Франция, Мирный план США по Украине
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве
Представители стран Европы могут встретиться с командами США и Украины в Женеве