Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве - РИА Новости, 17.02.2026
17:57 17.02.2026
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве
Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве, заявил РИА РИА Новости, 17.02.2026
в мире
украина
женева (город)
франция
мирный план сша по украине
украина
женева (город)
франция
в мире, украина, женева (город), франция, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Женева (город), Франция, Мирный план США по Украине
Европейские советники могут встретиться с командами США и Украины в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти во вторник на полях встречи по Украине в Женеве, заявил РИА Новости источник.
"Сегодня на полях переговоров запланированы переговоры между советниками по национальной безопасности и делегациями Украины и США", - сказал агентству источник, комментируя наблюдение представителей Франции, Великобритании, ФРГ и Италии за переговорами в Женеве.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной по вопросам украинского урегулирования проходит в Женеве 17-18 февраля на площадке отеля InterContinental Geneva.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине.
Глава МИД Швейцарии прокомментировал переговоры по Украине в Женеве
В миреУкраинаЖенева (город)ФранцияМирный план США по Украине
 
 
