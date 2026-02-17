Рейтинг@Mail.ru
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
15:55 17.02.2026 (обновлено: 16:43 17.02.2026)
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник
Делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.02.2026
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник

РИА Новости: делегация Британии попытается узнать об итогах переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорами по Украине", - сообщил он.
Многочисленная делегация Великобритании остановилась в отеле InterContinental, где проходят переговоры России, США и Украины. Ее возглавляет советник по безопасности британского премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл.
