Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник

ЖЕНЕВА, 17 фев - РИА Новости. Делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Они не участвуют во встрече, но хотят получить фидбэк по переговорами по Украине", - сообщил он.