https://ria.ru/20260217/peregovory-2074983419.html
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник - РИА Новости, 17.02.2026
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник
Делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:55:00+03:00
2026-02-17T15:55:00+03:00
2026-02-17T16:43:00+03:00
великобритания
украина
россия
женева (город)
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074975949_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_ca623abfcd605631dff794302d080d0d.jpg
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074985839.html
великобритания
украина
россия
женева (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074975949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b550cdc71eac32f8ed0df00203809cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, украина, россия, женева (город), мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026
Великобритания, Украина, Россия, Женева (город), Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Делегация Британии попытается узнать итоги переговоров, сообщил источник
РИА Новости: делегация Британии попытается узнать об итогах переговоров в Женеве