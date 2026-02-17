Рейтинг@Mail.ru
Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 17.02.2026 (обновлено: 16:03 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/peregovory-2074981459.html
Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины
Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины - РИА Новости, 17.02.2026
Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины
Представители Лондона остановилась в отеле, где пройдет встреча по Украине, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:51:00+03:00
2026-02-17T16:03:00+03:00
в мире
великобритания
женева (город)
украина
мирный план сша по украине
переговоры по украине в женеве — 2026
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_0:227:3060:1948_1920x0_80_0_0_a9e5c2cfbc4216f3f8d3c47d38b453fd.jpg
https://ria.ru/20260217/zelenskiy-2074815132.html
https://ria.ru/20260210/rossiya-2073319635.html
https://ria.ru/20260217/mema-2074940533.html
великобритания
женева (город)
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074919399_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_babe6b799e61c17767334ea709166646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, женева (город), украина, мирный план сша по украине, переговоры по украине в женеве — 2026, сша, россия
В мире, Великобритания, Женева (город), Украина, Мирный план США по Украине, Переговоры по Украине в Женеве — 2026, США, Россия
Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины

Делегация Великобритании прибыла к месту переговоров РФ, США и Украины в Женеве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкОтель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Представители Лондона остановилась в отеле, где пройдет встреча по Украине, сообщил РИА Новости источник.
«

"Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на поля переговоров", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Вашингтон доигрался: Зеленский окончательно потерял страх
Вчера, 08:00
Ее возглавляет советник по безопасности премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. По словам собеседника агентства, они попытаются получить информацию об итогах саммита.
Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.
Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.
В Женеве также состоятся переговоры рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Отель Интерконтиненталь в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
На Западе подняли вопрос о требованиях России перед переговорами в Женеве
Вчера, 13:20
 
В миреВеликобританияЖенева (город)УкраинаМирный план США по УкраинеПереговоры по Украине в Женеве — 2026СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала