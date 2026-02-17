Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины

Отель "Интерконтиненталь" в Женеве перед началом переговоров представителей России, США и Украины

Британская делегация прибыла к месту переговоров России, США и Украины

ЖЕНЕВА, 17 фев — РИА Новости. Представители Лондона остановилась в отеле, где пройдет встреча по Украине, сообщил РИА Новости источник.

« "Вчера многочисленная делегация Великобритании прибыла в Женеву на поля переговоров", — сказал он.

Ее возглавляет советник по безопасности премьера Кира Стармера Джонатан Пауэлл. По словам собеседника агентства, они попытаются получить информацию об итогах саммита.

Переговоры делегаций России, США и Украины пройдут в закрытом формате. На них обсудят ключевые параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные. Москву на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента Владимиром Мединским . Возможны двусторонние контакты с представителями Киева.

Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. Он примет участие и в новой встрече.

Женеве также состоятся переговоры рабочей группы по экономическим вопросам, куда входит глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые контакты рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда они обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Соединенными Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по схеме "157 на 157".