https://ria.ru/20260217/patriarkh-2075043219.html
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов - РИА Новости, 17.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов
Антирусские настроения и конфликты в среде рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не менее, чем для православных, это понимают ответственные... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:41:00+03:00
2026-02-17T18:41:00+03:00
2026-02-17T18:41:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Антирусские настроения и конфликты в среде рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не менее, чем для православных, это понимают ответственные мусульманские деятели, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу… Убежден: разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных, — когда в недрах неквалифицированной рабочей силы развиваются антирусские настроения, а в каких-то местах даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты", – сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета (ВЦС) во вторник.
Согласие между православными, мусульманами и представителями других религий — не сиюминутная политика, а исторический выбор России
, сказал патриарх Кирилл.