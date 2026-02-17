Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:41 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/patriarkh-2075043219.html
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов - РИА Новости, 17.02.2026
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов
Антирусские настроения и конфликты в среде рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не менее, чем для православных, это понимают ответственные... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:41:00+03:00
2026-02-17T18:41:00+03:00
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071540582_0:150:2751:1697_1920x0_80_0_0_02ca7275262d8375a5cae97557aba2ba.jpg
https://ria.ru/20260217/buddiyskie-2074742912.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071540582_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_32c159e6b2f7b4732612fec285583c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов

Патриарх Кирилл: антирусские настроения у мигрантов опасны и для мусульман

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Антирусские настроения и конфликты в среде рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не менее, чем для православных, это понимают ответственные мусульманские деятели, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу… Убежден: разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных, — когда в недрах неквалифицированной рабочей силы развиваются антирусские настроения, а в каких-то местах даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты", – сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета (ВЦС) во вторник.
Согласие между православными, мусульманами и представителями других религий — не сиюминутная политика, а исторический выбор России, сказал патриарх Кирилл.
Церемония обряда очищения Дугжууба во дворе читинского дацана Дамба Брайбунлинг - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Это свершится при одном условии". Что буддийские монахи предрекли России
Вчера, 08:00
 
РелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала