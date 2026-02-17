Патриарх Кирилл рассказал об опасности антирусских настроений у мигрантов

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Антирусские настроения и конфликты в среде рабочих-мигрантов опасны для мусульман России не менее, чем для православных, это понимают ответственные мусульманские деятели, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Нельзя заменять один народ другим, исходя из стремления найти более выгодную рабочую силу… Убежден: разумные и ответственные представители российских мусульман понимают, что подобные процессы опасны для них не менее, чем для православных, — когда в недрах неквалифицированной рабочей силы развиваются антирусские настроения, а в каких-то местах даже зреют межрелигиозные и межнациональные конфликты", – сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета (ВЦС) во вторник.