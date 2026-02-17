Судьи отняли у русских фигуристов золото? Новая драма на Олимпиаде

Российские тренеры и фигуристы, воспитанные в России, заняли два места на пьедестале Олимпийских игр в парном катании. РИА Новости Спорт рассказывает, почему олимпийскими чемпионами стали все же японцы Рику Миура и Рюити Кихара, и действительно ли судейство за них было "заряжено".

Русские поляки и французы кайфовали

Из девятнадцати пар, начинавших соревнования, для выступления в произвольной программе отобрались 16. Для экс-россиян Павла Ковалева и Юлии Щетининой сам прокат во второй день соревнований стал достижением. Ковалев давно получил французское гражданство и успел жениться на своей партнерше Камилле Мендосе, взявшей его фамилию.

А вот Щетинина, начинавшая в Нижнем Новгороде и успевшая выступить за Швейцарию и Венгрию с разными партнерами, польский паспорт получила только в сентябре прошлого года. Для выступления на Олимпиаде. Обосновалась она в Швейцарии, а за Польшу катается с Михалом Возняком. Тренируются Юлия и Михал в Берлине у Нолана Зегерта, а консультирует их Дмитрий Савин. Для открывавших соревнования в произвольной программе пар актуален олимпийский девиз Пьера де Кубертена "Главное не победа, а участие". Хотя лучшие результаты сезона польской пары в короткой и произвольной программах говорят о том, что на Олимпиаде они кайфовали.

В первой разминке, конечно, все обратили внимание на канадку Дианну Стеллато-Дудек и ее платье вишневого цвета. Оно, по оценкам экспертов моды, дешевле золотистого, в котором 42-летняя фигуристка исполняла короткую программу. Перед отъездом в Милан Дианна шутила, что просила пошить ей для выступления юбку подлиннее, чтобы она смогла носить ее и в жизни. "Не могу надеть такую красоту всего несколько раз на несколько минут для выхода на лед!" - сказала чемпионка мира 2024 года. Шили платья в Нью-Йорке.

© Getty Images / Joosep Martinson Канадские фигуристы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам в произвольной программе на Олимпиаде в Италии © Getty Images / Joosep Martinson Канадские фигуристы Дианна Стеллато-Дудек и Максим Дешам в произвольной программе на Олимпиаде в Италии

Как объяснила Дианна, в Канаде самый крутой бренд – это фирма по изготовлению пуховиков, а в нем олимпийские программы не откатаешь. Пожалуй, наряды партнерши – это самое лучшее, что есть на сегодняшний день в канадском фигурном катании. Хотя нужно учесть, что за десять дней до старта Олимпиады Стеллато-Дудек ударилась головой об лед на тренировке, и лишь 10 февраля пара получила разрешение на выступления и осуществление своей мечты. "В 80 лет хочу сидеть с бокалом вина и говорить себе, что мечту жизни осуществила", - говорила в интервью NBC Дианна. Что ж, через каких-то 38 лет она сможет осуществить и эту мечту. На оценках за прокат в Милане внимание лучше не акцентировать.

Британка Анастейшия Вайпан-Ло, выступающая вместе с Люком Дигби, на Олимпиаде разгневала украинских фанатов фигурного катания. Заявила, что, несмотря на украинские корни со стороны отца, хочет выучить русский язык. Отец на нем говорит, а вот на украинском – нет.

У американцев тоже русский след

Не смогли представить во всем блеске свою программу на музыку к фильму "Миллионер из трущоб" Карина Акопова и Никита Рахманин. Конечно, сказался пропуск чемпионата Европы, на котором армянские фигуристы не смогли выступить. Не успели вовремя оформить визы для поездки в Шеффилд. Посол Великобритании в Ереване даже извинялась, опубликовала пост на страничке в социальной сети, где убеждала, что гостей из Армении рады видеть на Туманном Альбионе. Да и музыку, как и многим фигуристам, Карине и Никите пришлось поменять. В начале сезона была другая нарезка.

Промежуточный лидер сменился после выступления представителей итальянской школы. Пусть Анника Хокке и Роберт Кункель представляют Германию, но тренируются они в Бергамо у Ондрея Хотарека, а произвольную программу им поставили Анна Капеллини и Лука Ланотте, чемпионы мира и Европы в танцах на льду 2014 года. Публика горячо поддерживала Аннику и Роберта, но Ребекку Гилларди и Филиппа Амброзини поддерживали еще горячее. Это не помогло итальянцам справиться с заявленными прыжками и обойти немцев и канадцев.

После первых двух разминок в лидеры вышли Эмили Чан и Спенсер Акира Хау. Они тренируются в Бостоне у Алексея Летова в старейшем в США клубе фигурного катания, где работали погибшие в авиакатастрофе в прошлом году Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Программы американцам ставила Ольга Ганичева. Даже интересно, говорит ли по-русски Чан, бойфрендом которой является эстонский фигурист Александр Селевко?

Русские муж и жена в куртке сборной Венгрии

Медальные разборки начались после любимого зрителями вида программы – заливки льда. Занимавшие восьмое место после короткой программы итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии отставали от лидеров на 9,31 балла, а от идущих третьими канадцев Лии Перейры и Трента Мишо - всего на 2,90. Практически все пары, выступавшие в двух последних разминках, лелеяли медальные надежды. Кто-то, может быть, даже Илью Малинина вспоминал.

Итальянцы, завоевавшие бронзу в командном турнире, допустили несколько серьезных ошибок, но смогли обойти вторую по рангу на этих соревнованиях американскую пару. Первая, Элли Кам/Дэнни О’Ши, уже завоевавшая золото в команднике, после короткой программы опережала итальянцев на 0,17 балла. Этого задела не хватило даже для промежуточного лидерства. Очень уж много ошибок допустили олимпийские чемпионы. Они даже своим соотечественникам по сумме двух программ уступили.

Олимпийские чемпионы Пекина Суй Вэньцзин и Хань Цун не порадовали своего тренера, олимпийского чемпиона Ванкувера Хунбо Чжао. Скорее, заставили вспомнить строчку из "Юноны и Авось". Действительно, возвращаться – плохая примета. До своего победного олимпийского результата четырехлетней давности китайские фигуристы не дотянули 31,24 балла. Неужели они рассчитывали стать двукратными олимпийскими чемпионами, зная, что на Олимпиаде не будет российских пар?

Серебряным призерам командного турнира Милана, двукратным чемпионам мира Рику Миуре и Рюити Кихаре предстояло отыгрывать гандикап, который они дали своим соперникам в борьбе за золото личного турнира в короткой программе. Они первыми из всех выступавших в произвольной программе откатались без ошибок и получили за свой прокат лучшие баллы в сезоне. Улучшили на 2,58 высочайший результат, показанный в командном турнире. Это была заявка не на медаль, а на победу.

Перед выступлением фигуристов в сильнейшей разминке переоделись в форму сборной Венгрии сочинские тренеры Дмитрий Савин и Федор Климов, выводившие на лед Марию Павлову и Алексея Святченко. Их произвольную программу поставил Бенуа Ришо. Как отметила Павлова, в этой программе она раскрылась, стала мягче и нежнее. Шлифовала программу на сочинском катке хореограф климовско-савинской группы Софья Евдокимова в рамках семейного подряда. В апреле прошлого года они со Святченко поженились.

Долгое время возглавлявшему Федерацию фигурного катания Венгрии Гургену Варданяну, вернувшемуся недавно из Будапешта в Москву, доставалось от мадьярских поклонников фигурного катания за то, что национальную сборную он формировал из российских легионеров. После выступления Павловой и Святченко на Олимпиаде-2026 их мнение изменится? Прокат произвольной программы был великолепен, и то, что их оценки оказались намного ниже, чем у японцев, можно объяснить только флагом страны, которую Мария и Алексей представляли. Впрочем, о судействе на Олимпиаде уже сказано все. Добавил остроты комментировавший соревнования на Okko трехкратный чемпион России Дмитрий Козловский, назвавший судейство "заряженным" в пользу японцев.

Неожиданно взлетевшие на третье место в короткой программе канадцы Лиа Перейра и Треннт Мишо произвольную на таком же уровне исполнить не смогли. Из претендентов на медали они вылетели уже после двух серьезных ошибок в первой части программы. До своего результата в командном турнире канадцы не добрали 9,36 балла и в произвольной программе проиграли соотечественникам Стеллато-Дудек и Дешаму, но по сумме двух обошли их.

Во время чемпионата России в Санкт-Петербурге поинтересовался у пермского тренера Павла Слюсаренко, как он работает с тремя топовыми парами, выступающими за Россию, и представляющими Грузию Анастасией Метелкиной и Лукой Берулавой. От ответа Слюсаренко ушел, сказав лишь, что у ребят прекрасные отношения. В Милане после ошибки при приземлении с выброса говорить о соперничестве грузинской пары с японской уже не приходилось. Вопрос был в том, сумеют ли они сохранить отрыв в 1,59 балла от венгров. Сумели и даже приумножили, став первыми в истории грузинского фигурного катания призерами Олимпиады. Да еще и серебряными.