Юрист рассказал об ответственности за упавшие с кондиционера сосульки

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ответственность за сосульки, упавшие с внешнего блока кондиционеров, вплоть до уголовной, несут установившие устройство собственники, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"Если сосульки упали с самовольно смонтированного козырька балкона, то ответственность понесет и собственник квартиры... Самовольно обустроенные козырьки не являются общедомовым имуществом, и собственник квартиры обязан очищать балкон и козырек от снега и сосулек. То же касается и установленных гражданами внешних блоков кондиционеров. Это личное имущество собственника и бремя содержания такого имущества он несет самостоятельно", - рассказал Хаминский

При этом, как отметил юрист, виновник в случае причинения вреда имуществу или здоровью граждан обязан возместить ущерб по статье 1064 ГК РФ ("Общие основания ответственности за причинение вреда"). Хаминский добавил, что в тяжелых случаях возможна и уголовная ответственность.

Юрист напомнил, что, согласно действующему законодательству, если сосульки упали с крыши многоквартирного дома, то за это несет ответственность управляющая компания, которая обслуживает дом.