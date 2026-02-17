Рейтинг@Mail.ru
В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 17.02.2026 (обновлено: 18:51 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/organizatory-2075044516.html
В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов
В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов
Организаторы Олимпийских игр в Италии пополнили запасы бесплатных презервативов для спортсменов в Олимпийской деревне, сообщает USA Today со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T18:49:00+03:00
2026-02-17T18:51:00+03:00
италия
токио
пекин
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_0:2:3390:1909_1920x0_80_0_0_bd1ac527488a249cc1021e4265ebcf1d.jpg
https://ria.ru/20260216/skandaly-olimpiady-2074787323.html
италия
токио
пекин
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/08/2073044269_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_8d2197783e46325230ffbdb530103bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
италия, токио, пекин, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Италия, Токио, Пекин, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов

Организаторы Игр в Италии пополнили запасы презервативов для спортсменов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Олимпийские кольца на стадионе в Тезеро в Италии. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Организаторы Олимпийских игр в Италии пополнили запасы бесплатных презервативов для спортсменов в Олимпийской деревне, сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее издание La Stampa сообщило, что в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы. Участникам соревнований выделили около 10 тысяч средств контрацепции, но этого оказалось недостаточно.
"МОК тесно сотрудничает с оргкомитетом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья. Детали обеспечения определяются оргкомитетом, и МОК считает, что все спортсмены имеют доступ к соответствующим услугам", - сообщила пресс-служба МОК.
Игры в Италии завершатся 22 февраля.
Практика бесплатного распространения презервативов в Олимпийской деревне существует с 1988 года. В 2021 году организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой. На соревнованиях действовали жесткие меры по социальному дистанцированию в связи с распространением коронавируса. В 2022 году на зимних Играх в Пекине продолжили традицию предоставления спортсменам презервативов, несмотря на сохранение антикоронавирусных мер.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
16 февраля, 19:35
 
ИталияТокиоПекинМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Нефтехимик
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Металлург Мг
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Чехия
    Дания
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Швеция
    Латвия
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Галатасарай
    Ювентус
    5
    2
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Аталанта
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бенфика
    Реал Мадрид
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала