В Олимпийской деревне пополнили запасы презервативов

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Организаторы Олимпийских игр в Италии пополнили запасы бесплатных презервативов для спортсменов в Олимпийской деревне, сообщает USA Today со ссылкой на заявление пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее издание La Stampa сообщило, что в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы. Участникам соревнований выделили около 10 тысяч средств контрацепции, но этого оказалось недостаточно.
"МОК тесно сотрудничает с оргкомитетом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья. Детали обеспечения определяются оргкомитетом, и МОК считает, что все спортсмены имеют доступ к соответствующим услугам", - сообщила пресс-служба МОК.
Игры в Италии завершатся 22 февраля.
Практика бесплатного распространения презервативов в Олимпийской деревне существует с 1988 года. В 2021 году организаторы летней Олимпиады в Токио заявили, что планировали раздать около 150 тысяч презервативов, но советовали спортсменам не использовать их, а забрать домой. На соревнованиях действовали жесткие меры по социальному дистанцированию в связи с распространением коронавируса. В 2022 году на зимних Играх в Пекине продолжили традицию предоставления спортсменам презервативов, несмотря на сохранение антикоронавирусных мер.