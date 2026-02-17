Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замглавы Росгвардии Олег Плохой вручил награды воспитательницам Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел 5 февраля. Во время тихого часа в учреждение ворвался неадекватный мужчина с ножом и попытался прорваться в групповую комнату, где находились дети. Благодаря действиям воспитательниц, которые сдерживали его до прибытия сотрудников Росгвардии, мужчина не смог попасть к малышам.