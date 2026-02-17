Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 17.02.2026
https://ria.ru/20260217/orenburzhe-2075044152.html
Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье
Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье - РИА Новости, 17.02.2026
Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье
Замглавы Росгвардии Олег Плохой вручил награды воспитательницам Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины на... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T18:47:00+03:00
2026-02-17T18:47:00+03:00
происшествия
бугуруслан
оренбургская область
россия
виктор золотов
олег плохой
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072610520_36:211:758:617_1920x0_80_0_0_bce618509f75ed7bc8d9232782979528.jpg
https://ria.ru/20260215/premiya-2074500943.html
https://ria.ru/20260207/arest-2072867927.html
бугуруслан
оренбургская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072610520_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7a721ecb006e412a33d8953dae6ac06a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бугуруслан, оренбургская область, россия, виктор золотов, олег плохой, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Происшествия, Бугуруслан, Оренбургская область, Россия, Виктор Золотов, Олег Плохой, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье

РИА Новости: в Оренбуржье наградили воспитателей, защитивших детей от нападения

© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской областиГлава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Оренбургской области
Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко с воспитателями детского сада Лией Галеевой и Людмилой Платоновой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замглавы Росгвардии Олег Плохой вручил награды воспитательницам Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова статс-секретарь – заместитель главы ведомства генерал-полковник Олег Плохой вручил награды сотрудницам детского сада города Бугуруслана Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины", - сообщили в пресс-службе.
Воспитатель детского сада Лия Галеева - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Воспитательницы, спасшие детей, получили премию имени Тиграна Кеосаяна
15 февраля, 13:05
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел 5 февраля. Во время тихого часа в учреждение ворвался неадекватный мужчина с ножом и попытался прорваться в групповую комнату, где находились дети. Благодаря действиям воспитательниц, которые сдерживали его до прибытия сотрудников Росгвардии, мужчина не смог попасть к малышам.
"Лия Галеева награждена медалью Росгвардии "За спасение", Людмила Платонова отмечена ценным подарком", - отметили в пресс-службе.
В торжественной церемонии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким и помощник директора Росгвардии генерал-майор полиции Игорь Пышкин, заключили в ведомстве.
Суд арестовал мужчину, напавшего на детский сад в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Суд арестовал мужчину, ворвавшегося с ножом в детский сад в Оренбуржье
7 февраля, 11:12
 
ПроисшествияБугурусланОренбургская областьРоссияВиктор ЗолотовОлег ПлохойФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала