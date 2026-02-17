Замглавы Росгвардии наградил воспитательниц, защитивших детей в Оренбуржье

МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Замглавы Росгвардии Олег Плохой вручил награды воспитательницам Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины на детский сад в Бугуруслане Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"По поручению директора Росгвардии Героя России генерала армии Виктора Золотова статс-секретарь – заместитель главы ведомства генерал-полковник Олег Плохой вручил награды сотрудницам детского сада города Бугуруслана Лии Галеевой и Людмиле Платоновой, проявившим героизм при нападении вооруженного мужчины", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошел 5 февраля. Во время тихого часа в учреждение ворвался неадекватный мужчина с ножом и попытался прорваться в групповую комнату, где находились дети. Благодаря действиям воспитательниц, которые сдерживали его до прибытия сотрудников Росгвардии, мужчина не смог попасть к малышам.
"Лия Галеева награждена медалью Росгвардии "За спасение", Людмила Платонова отмечена ценным подарком", - отметили в пресс-службе.
В торжественной церемонии также приняли участие первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким и помощник директора Росгвардии генерал-майор полиции Игорь Пышкин, заключили в ведомстве.