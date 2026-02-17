Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира

ООН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер получил приглашение поучаствовать в заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне, но пропустит его из-за плотного графика, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, не раскрыв, будет ли ООН представлена и кем.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.
"Том Флетчер был приглашен в Вашингтон, чтобы позднее на неделе он принял участие в работе "Совета мира" по Газе и выступил по теме расширения гуманитарной помощи... к сожалению, у него давно запланирована длительная поездка в Южный Судан", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В ответ на вопрос о том, будет ли ООН представлена кем-то иным на заседании "Совета мира", Дюжаррик ответил: "больше мне сейчас добавить нечего, но я сообщу вам, если это изменится".
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют: "амбиции куда шире: создать модель решения любых "невозможных" конфликтов".
