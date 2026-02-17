Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира - РИА Новости, 17.02.2026
21:00 17.02.2026
Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира
Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира
Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер получил приглашение поучаствовать в заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне
в мире, вашингтон (штат), сша, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон
В мире, Вашингтон (штат), США, Стефан Дюжаррик, Дональд Трамп, ООН
Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира

Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира из-за плотного графика

Флаг ООН. Архивное фото
ООН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер получил приглашение поучаствовать в заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне, но пропустит его из-за плотного графика, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, не раскрыв, будет ли ООН представлена и кем.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира" по Газе, создание которого инициировал президент США Дональд Трамп. Одной из главных тем заседания станет сбор средств на реконструкцию сектора Газа.
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Мексика отказалась присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 19:43
"Том Флетчер был приглашен в Вашингтон, чтобы позднее на неделе он принял участие в работе "Совета мира" по Газе и выступил по теме расширения гуманитарной помощи... к сожалению, у него давно запланирована длительная поездка в Южный Судан", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
В ответ на вопрос о том, будет ли ООН представлена кем-то иным на заседании "Совета мира", Дюжаррик ответил: "больше мне сейчас добавить нечего, но я сообщу вам, если это изменится".
Созданный по инициативе США "Совет мира" своей первоначальной целью преследует восстановление Газы. При этом власти США официально заявляют: "амбиции куда шире: создать модель решения любых "невозможных" конфликтов".
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Президент Польши не поедет на заседание Совета мира
Вчера, 15:44
 
В миреВашингтон (штат)СШАСтефан ДюжаррикДональд ТрампООН
 
 
