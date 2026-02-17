Замгенсека ООН пропустит заседание Совета мира

ООН, 17 фев – РИА Новости. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер получил приглашение поучаствовать в заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне, но пропустит его из-за плотного графика, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик, не раскрыв, будет ли ООН представлена и кем.