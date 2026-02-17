https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075072788.html
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, но судьи занизили ей баллы, считает двукратный призер... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
2026-02-17T22:41:00+03:00
2026-02-17T22:41:00+03:00
2026-02-17T23:04:00+03:00
фигурное катание
спорт
аделия петросян
александр жулин
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075063786_0:39:3137:1804_1920x0_80_0_0_ccb3da27bd8ef6ef5bb443e40158269c.jpg
https://ria.ru/20260217/petrosyan-2075067290.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075063786_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_3d5b703c22ce31d1c3cc75a64013dc42.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аделия петросян, александр жулин, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Александр Жулин, Зимние Олимпийские игры 2026
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Жулин назвал заниженными оценки за короткую программу Петросян на Олимпиаде
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, но судьи занизили ей баллы, считает двукратный призер Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин.
Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе прыжки двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступления россиянка получила 72,89 балла.
"Аделия Петросян прокатала свою прекрасную программу без единой ошибки, все было замечательно. Но оценки, на мой взгляд, занижены", - сказал Жулин РИА Новости.
«
"Высокую вторую оценку ожидать было сложно. Потому что Аделия нигде не выступала на международных соревнованиях. И теперь её будут судить очень предвзято", - добавил собеседник агентства.
Соревнования продолжаются, Петросян
после выступления двух групп участниц занимает первое место.