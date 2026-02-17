Рейтинг@Mail.ru
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Фигурное катание
Фигурное катание
 
22:41 17.02.2026 (обновлено: 23:04 17.02.2026)
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде
Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, но судьи занизили ей баллы, считает двукратный призер... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
александр жулин
зимние олимпийские игры 2026
спорт, аделия петросян, александр жулин, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Александр Жулин, Зимние Олимпийские игры 2026
Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде

Жулин назвал заниженными оценки за короткую программу Петросян на Олимпиаде

Аделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, но судьи занизили ей баллы, считает двукратный призер Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин.
Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе прыжки двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступления россиянка получила 72,89 балла.
"Аделия Петросян прокатала свою прекрасную программу без единой ошибки, все было замечательно. Но оценки, на мой взгляд, занижены", - сказал Жулин РИА Новости.
"Высокую вторую оценку ожидать было сложно. Потому что Аделия нигде не выступала на международных соревнованиях. И теперь её будут судить очень предвзято", - добавил собеседник агентства.
Соревнования продолжаются, Петросян после выступления двух групп участниц занимает первое место.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Вчера, 21:38
 
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянАлександр ЖулинЗимние Олимпийские игры 2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
