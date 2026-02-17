Жулин назвал предвзятым отношение судей к Петросян на Олимпиаде

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Российская фигуристка Аделия Петросян хорошо исполнила короткую программу на Олимпийских играх в Италии, но судьи занизили ей баллы, считает двукратный призер Олимпиад в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин.

Петросян чисто исполнила все элементы в короткой программе, в том числе прыжки двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа. За выступления россиянка получила 72,89 балла.

"Аделия Петросян прокатала свою прекрасную программу без единой ошибки, все было замечательно. Но оценки, на мой взгляд, занижены", - сказал Жулин РИА Новости.

« "Высокую вторую оценку ожидать было сложно. Потому что Аделия нигде не выступала на международных соревнованиях. И теперь её будут судить очень предвзято", - добавил собеседник агентства.