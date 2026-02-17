https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075069496.html
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что на Играх в Италии она остановилась не в Олимпийской деревне, а неподалеку от стадиона в Милане. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
вокруг спорта
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что на Играх в Италии она остановилась не в Олимпийской деревне, а неподалеку от стадиона в Милане.
Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив за свое выступление 72,89 балла, она занимает промежуточное первое место.
«
"Я не живу в Олимпийской деревне, живу рядом, 10 минут пешком (от арены - ред.), с мамой вдвоем живем, так мне комфортнее. Из-за того, что не живу в Олимпийской деревне, не могу прочувствовать полностью олимпийскую атмосферу. Но на катке это ощущается, на каждом шагу надписи "Олимпийские игры, Милан
, 2026". Это не может не создавать ту самую атмосферу", - сказала Петросян
в интервью Okko.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.