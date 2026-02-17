Рейтинг@Mail.ru
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Фигурное катание
 
22:00 17.02.2026 (обновлено: 22:39 17.02.2026)
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне - РИА Новости Спорт, 17.02.2026
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне
Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что на Играх в Италии она остановилась не в Олимпийской деревне, а неподалеку от стадиона в Милане. РИА Новости Спорт, 17.02.2026
спорт, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, вокруг спорта
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Вокруг спорта
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне

Фигуристка Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что на Играх в Италии она остановилась не в Олимпийской деревне, а неподалеку от стадиона в Милане.
Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив за свое выступление 72,89 балла, она занимает промежуточное первое место.
"Я не живу в Олимпийской деревне, живу рядом, 10 минут пешком (от арены - ред.), с мамой вдвоем живем, так мне комфортнее. Из-за того, что не живу в Олимпийской деревне, не могу прочувствовать полностью олимпийскую атмосферу. Но на катке это ощущается, на каждом шагу надписи "Олимпийские игры, Милан, 2026". Это не может не создавать ту самую атмосферу", - сказала Петросян в интервью Okko.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля.
Фигурное катаниеСпортАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Вокруг спорта
 
