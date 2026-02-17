Рейтинг@Mail.ru
В ISU восхитились выступлением Петросян
Фигурное катание
Фигурное катание
 
21:43 17.02.2026 (обновлено: 21:59 17.02.2026)
В ISU восхитились выступлением Петросян
В ISU восхитились выступлением Петросян
В ISU восхитились выступлением Петросян
Международный союз конькобежцев (ISU) на своей официальной странице в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
фигурное катание, аделия петросян, международный союз конькобежцев (isu), зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
В ISU восхитились выступлением Петросян

В ISU восхитились выступлением фигуристки Петросян в короткой программе на ОИ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАделия Петросян
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Аделия Петросян. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) на своей официальной странице в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Россиянка во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив за свое выступление 72,89 балла. Пресс-служба ISU опубликовала отрывок из программы Петросян, вдохновленной Майклом Джексоном, сопроводив его словами: "Аделия Петросян устраивает яркое шоу в Милане".
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России. До состоявшегося в сентябре 2025 года отборочного турнира к Играм в Италии Петросян не выступала на международных соревнованиях во взрослом разряде из-за отстранения российских фигуристов.
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Международный союз конькобежцев (ISU), Зимние Олимпийские игры 2026
 
