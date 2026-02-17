https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075067985.html
В ISU восхитились выступлением Петросян
В ISU восхитились выступлением Петросян
Международный союз конькобежцев (ISU) на своей официальной странице в соцсети X восхитился прокатом российской фигуристки Аделии Петросян в короткой программе... РИА Новости Спорт, 17.02.2026
фигурное катание
спорт
аделия петросян
международный союз конькобежцев (isu)
зимние олимпийские игры 2026
В ISU восхитились выступлением фигуристки Петросян в короткой программе на ОИ