Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии проходят XXV Зимние Олимпийские игры.

В воскресенье, 8 февраля, в Милане завершился командный турнир по фигурному катанию. Золото завоевала команда США, серебро досталось сборной Японии, а бронза — хозяевам Игр итальянцам.

Кто представляет Россию

В личных турнирах в качестве нейтральных атлетов выступят Петр Гуменник (мужское одиночное катание) и Аделия Петросян (женское одиночное катание). Спортивные пары и танцевальные дуэты из России до Олимпиады допущены не были.

Когда пройдут выступления Гуменника и Петросян

Личные соревнования по фигурному катанию начнутся 9 февраля. Петр Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10 февраля в 20:30 по московскому времени. Произвольные программы мужчины представят 13 февраля в 21:00.

Аделия Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, начало соревнований — в 20:45 по московскому времени. Произвольные прокаты пройдут 19 февраля в 21:00.

Где смотреть соревнования фигуристов на Олимпиаде

Полное расписание фигурного катания на Олимпиаде

9 февраля, понедельник

21:20 мск — танцы на льду, ритм-танец

10 февраля, вторник

20:30 — мужчины, короткая программа

11 февраля, среда

21:30 — танцы на льду, произвольный танец

13 февраля, пятница

21:00 — мужчины, произвольная программа

15 февраля, воскресенье

21:45 — спортивные пары, короткая программа

16 февраля, понедельник

22:00 — спортивные пары, произвольная программа

17 февраля, вторник

20:45 — женщины, короткая программа

19 февраля, четверг

21:00 — женщины, произвольная программа

21 февраля, суббота