Фигурное катание на Олимпиаде-2026: расписание, участники, где смотреть

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии проходят XXV Зимние Олимпийские игры.
В воскресенье, 8 февраля, в Милане завершился командный турнир по фигурному катанию. Золото завоевала команда США, серебро досталось сборной Японии, а бронза — хозяевам Игр итальянцам.
Кто представляет Россию
В личных турнирах в качестве нейтральных атлетов выступят Петр Гуменник (мужское одиночное катание) и Аделия Петросян (женское одиночное катание). Спортивные пары и танцевальные дуэты из России до Олимпиады допущены не были.
Когда пройдут выступления Гуменника и Петросян
Личные соревнования по фигурному катанию начнутся 9 февраля. Петр Гуменник выйдет на лед с короткой программой 10 февраля в 20:30 по московскому времени. Произвольные программы мужчины представят 13 февраля в 21:00.
Аделия Петросян выступит с короткой программой 17 февраля, начало соревнований — в 20:45 по московскому времени. Произвольные прокаты пройдут 19 февраля в 21:00.
Где смотреть соревнования фигуристов на Олимпиаде
Прямые трансляции олимпийских турниров по фигурному катанию доступны в онлайн-кинотеатре Okko.
Полное расписание фигурного катания на Олимпиаде
9 февраля, понедельник
- 21:20 мск — танцы на льду, ритм-танец
10 февраля, вторник
- 20:30 — мужчины, короткая программа
11 февраля, среда
- 21:30 — танцы на льду, произвольный танец
13 февраля, пятница
- 21:00 — мужчины, произвольная программа
15 февраля, воскресенье
- 21:45 — спортивные пары, короткая программа
16 февраля, понедельник
- 22:00 — спортивные пары, произвольная программа
17 февраля, вторник
- 20:45 — женщины, короткая программа
19 февраля, четверг
- 21:00 — женщины, произвольная программа
21 февраля, суббота
- 22:00 — показательные выступления