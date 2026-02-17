Рейтинг@Mail.ru
В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции
17:54 17.02.2026 (обновлено: 18:04 17.02.2026)
В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции
В СК сообщили о пострадавших из-за обрушения здания военной полиции

СК: из-за обрушения здания военной комендатуры в Сертолово есть пострадавшие

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. В СК РФ сообщили РИА Новости, что в результате происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленобласти, предварительно, имеются пострадавшие.
Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошло обрушение здания военной полиции в военной части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших. Он подчеркнул, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.
"Предварительно установлено, что в результате происшествия имеются пострадавшие", - говорится в сообщении.
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело
