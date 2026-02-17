https://ria.ru/20260217/obrushenie-2075028171.html
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело
Уголовное дело о нарушении пожарной безопасности и халатности заведено после происшествия в здании военной комендатуры в Ленинградской области, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:46:00+03:00
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сертолово
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
россия
сертолово
