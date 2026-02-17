Рейтинг@Mail.ru
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело
17:46 17.02.2026 (обновлено: 17:50 17.02.2026)
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело - РИА Новости, 17.02.2026
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело
Уголовное дело о нарушении пожарной безопасности и халатности заведено после происшествия в здании военной комендатуры в Ленинградской области, сообщили РИА... РИА Новости, 17.02.2026
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
сертолово
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
россия
сертолово
ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, сертолово, александр дрозденко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Сертолово, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После обрушения здания военной полиций в Ленинградской области завели дело

После обрушения здания военной полиции в Сертолово возбудили дело

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкОбстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Обстановка у здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении пожарной безопасности и халатности заведено после происшествия в здании военной комендатуры в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошло обрушение здания военной полиции в военной части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших. Он подчеркнул, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.
"Военными следственными органами Следственного комитета России по факту происшествия в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 219 (нарушение требований пожарной безопасности) и части 3 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что военные следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства, проводится комплекс следственных действий.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Защита обжаловала арест собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ
27 января, 06:48
 
Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Сертолово, Александр Дрозденко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
