Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением здания в Сертолово
16:34 17.02.2026 (обновлено: 17:04 17.02.2026)
Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением здания в Сертолово
сертолово
ленинградская область
александр дрозденко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сертолово
ленинградская область
Здание военной полиции на территории военной части после обрушения в Сертолово Ленинградской области. 17 февраля 2026
Здание военной полиции на территории военной части после обрушения в Сертолово Ленинградской области. 17 февраля 2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Здание военной полиции на территории военной части после обрушения в Сертолово Ленинградской области. 17 февраля 2026
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с обрушением здания на территории военного городка в Сертолово Ленобласти, сообщает надзорное ведомство.
"Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с обрушением здания на территории военного городка в н.п. Сертолово Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также ведомство контролирует мероприятия, связанные с установлением причин обрушения здания. На место происшествия выехали работники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона.
Во вторник губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что произошло обрушение здания военной полиции в военной части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших. Он подчеркнул, что на месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас. Причины инцидента устанавливаются.
