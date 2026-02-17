https://ria.ru/20260217/obrushenie-2074995801.html
Военная прокуратура контролирует ситуацию с обрушением здания в Сертолово
Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с обрушением здания на территории военного городка в Сертолово Ленобласти, сообщает надзорное ведомство. РИА Новости, 17.02.2026
