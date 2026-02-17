Рейтинг@Mail.ru
Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются - РИА Новости, 17.02.2026
15:34 17.02.2026 (обновлено: 15:37 17.02.2026)
Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются
Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются
ленинградская область
сертолово
происшествия
александр дрозденко
ленинградская область
сертолово
ленинградская область, сертолово, происшествия, александр дрозденко
Ленинградская область, Сертолово, Происшествия, Александр Дрозденко
Причины обрушения здания военной полиции в Сертолово устанавливаются

Причины обрушения здания военной полиции в Ленинградской области устанавливаются

© Фото : соцсетиОбрушение здания в Сертолово
Обрушение здания в Сертолово - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : соцсети
Обрушение здания в Сертолово. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Причины обрушения здания военной полиции на территории военной части в Сертолово Ленинградской области устанавливаются, сообщил глава региона Александр Дрозденко.
Обрушение здания военной полиции произошло в воинской части в Сертолово, идет разбор завалов и спасение пострадавших.
"Причины инцидента устанавливаются", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Ленинградская областьСертоловоПроисшествияАлександр Дрозденко
 
 
