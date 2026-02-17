Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обращений от российских туристов в связи с падением лифта в гостинице на Пхукете не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

"По информации, полученной от нескольких туроператоров, обращений со стороны туристов в связи с ситуацией, связанной с падением лифта, зафиксировано не было", - прокомментировал Абдюханов инцидент.