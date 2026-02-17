Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете - РИА Новости, 17.02.2026
13:15 17.02.2026
Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете
Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете - РИА Новости, 17.02.2026
Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете
Обращений от российских туристов в связи с падением лифта в гостинице на Пхукете не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского... РИА Новости, 17.02.2026
пхукет (остров)
российский союз туриндустрии (рст)
таиланд
пхукет (остров)
таиланд
Туроператоры не получали обращений россиян из-за падения лифта на Пхукете

РСТ: россияне не обращались к туроператорам из-за падения лифта на Пхукете

Лифт в доме
Лифт в доме. Архивное фото
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Обращений от российских туристов в связи с падением лифта в гостинице на Пхукете не зафиксировано, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.
Ранее во вторник в полиции Пхукета РИА Новости сообщили, что шестеро россиян, включая восьмилетнюю девочку, получили травмы при падении лифта в гостинице Tuana Hotels Casa del Sol. По информации правоохранителей, все находившиеся в лифте получили легкие травмы, но все же были доставлены в больницу.
"По информации, полученной от нескольких туроператоров, обращений со стороны туристов в связи с ситуацией, связанной с падением лифта, зафиксировано не было", - прокомментировал Абдюханов инцидент.
16.02.2026
Российского фитнес-тренера арестовали в Таиланде, пишут СМИ
16 февраля, 17:08
