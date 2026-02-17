https://ria.ru/20260217/oblomki-2075022794.html
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах на Кубани
Обломки БПЛА выбили окна в четырех многоквартирных домах в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 17.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Азовское море
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах на Кубани
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах в Приморско-Ахтарском округе на Кубани