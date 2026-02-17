Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах на Кубани
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:23 17.02.2026
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах на Кубани
Обломки БПЛА выбили окна в четырех многоквартирных домах в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края, пострадавших нет
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
черное море
азовское море
краснодарский край
черное море
азовское море
2026
происшествия, краснодарский край, черное море, азовское море
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Черное море, Азовское море
Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах на Кубани

Обломки БПЛА выбили окна в четырех домах в Приморско-Ахтарском округе на Кубани

Последствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 фев – РИА Новости. Обломки БПЛА выбили окна в четырех многоквартирных домах в Приморско-Ахтарском округе Краснодарского края, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Приморско-Ахтарском муниципальном округе обломки БПЛА выбили несколько окон в четырех многоквартирных домах. Пострадавших нет. На месте отработали сотрудники оперативных и специальных служб", - говорится в сообщении.
Администрация окажет жителям помощь в восстановлении стеклопакетов, добавили в оперштабе.
Средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 18 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края, 50 - над акваторией Черного моря и 29 - над акваторией Азовского моря, сообщало Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
