НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 7 миллионов рублей, он заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники установили личность подозреваемого, который находился в федеральном розыске как обвиняемый в аналогичном преступлении на территории соседнего региона. Вскоре он был опознан и задержан в Новосибирске с помощью системы биометрической аналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". По месту жительства мужчины полицейские обнаружили похищенные украшения и пневматический пистолет", - рассказала представитель МВД.