В Новосибирске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина
Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 7 миллионов рублей, он заключен под стражу, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:29:00+03:00
происшествия
НОВОСИБИРСК, 17 фев – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 7 миллионов рублей, он заключен под стражу, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Предварительно установлено, что в один из ювелирных магазинов Новосибирска вошел неизвестный в маске. Угрожая работнице магазина предметом, похожим на огнестрельное оружие, он потребовал открыть витрины. Злоумышленник забрал с полок золотые изделия и скрылся. Сумма ущерба составила семь миллионов рублей", - сообщила она в MAX
.
Ограбление произошло 16 января. Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении жителя Красноярского края.
"Оперативники установили личность подозреваемого, который находился в федеральном розыске как обвиняемый в аналогичном преступлении на территории соседнего региона. Вскоре он был опознан и задержан в Новосибирске с помощью системы биометрической аналитики аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". По месту жительства мужчины полицейские обнаружили похищенные украшения и пневматический пистолет", - рассказала представитель МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). "В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Ирина Волк.
Задержанного проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.