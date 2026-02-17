МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На то, чтобы расшифровать четверостишия Нострадамуса, ушло пять столетий. Исследователи тщетно пытались разглядеть в туманных строках очертания будущего. Теперь все изменилось — в игру вступил искусственный интеллект.

Что предсказано главному адресату пророчеств — России?

Кто такие Аквилон, Славония и Роза

Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на оригинальных текстах французского прорицателя, впервые представила математически выверенную проекцию его посланий. Компьютерный разум выделил катрен III-LXX как ключевой для 2026-2027 годов, а главным адресатом пророчеств оказалась Россия.

В катренах XVI века Россия скрыта под тремя кодовыми названиями: Аквилон (страна северного ветра), Славония (земля славян) и Роза (Rosa). В 96-м катрене пятой центурии сказано: "В центре огромного мира — Роза".

Нейросеть интерпретирует это как указание на ключевую роль России в грядущих событиях. Но не через военную силу, а через "благородное сердце", "новую ветвь" и способность остановить хаос.

Самое важное предсказание о России Нострадамус зашифровал не в катренах, а в "Письме к королю Генриху II". Там говорится: "Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами".

Пятидесятая параллель — это широта Киева, Харькова, Белгорода, Воронежа. Речь, по мнению ИИ, идет о возникновении духовности нового формата, которая способна объединить славянский мир.

Украинский след

Толкователи пророчеств Нострадамуса все чаще обращают внимание на седьмую центурию, где французский мистик описывает страну, истощенную долгой войной.

"Они не найдут денег для солдат, вместо золота и серебра будут чеканить монеты из кожи", — гласит 25-й катрен. Западные исследователи связывают этот текст с Украиной, намекая на приближающийся финансовый кризис.

В пользу этой версии говорят и последние политические сигналы: Вашингтон все настойчивее подталкивает Киев к переговорам, а Дональд Трамп открыто заявляет, что США больше не намерены бесконечно спонсировать конфликт.

"Черная дыра" украинской экономики уже поглотила сотни миллиардов долларов, и, как предсказывал Нострадамус, скоро на выплаты армии может просто не остаться средств.

В центуриях, относящихся, предположительно, к 2026 году, встречаются такие слова: "деньга мздоимца", "беспокойство на рынках". Из этого некоторые исследователи делают вывод о скором начале отрицательного цикла в экономике.

Военные угрозы

В других катренах Нострадамус предупреждает: "Ужасная война готовится на Западе"; "Слабые галеры объединят свои усилия. Под слабым натиском врага задрожит Братислава".

Невольно эти строки заставляют задуматься о дебатах в НАТО о распоряжении замороженными российскими активами и о сопротивлении лидеров Словакии и Венгрии европарламентскому курсу.

Однако общий вектор пророчеств скорее успокаивает: "Три огня поднимаются с восточных сторон, в то время как Запад тихо теряет свой свет". Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил: Восток доминирует, Запад постигнет стратегическая неудача.

Среди катренов о 2026 годе есть и такие, которые, по оценкам исследователей, можно отнести к судьбе Украины.

© AP Photo / Adam Gray Украинский флаг © AP Photo / Adam Gray Украинский флаг

"После передышки новые одежды замышляют коварство и обман. Первым умрет тот, кто это докажет. Под цветами Венеции таится коварство", — писал Нострадамус.

На первый взгляд, с Незалежной ничего общего. Однако недавно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею рождественского перемирия, отметил : "Мы хотим мира. Мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны".

Не кроется ли за этой самой "передышкой" шанс для Киева проявить свое "коварство"? Тем более если учесть, что таится оно, как указывает Нострадамус, "под цветами Венеции". На гербе знаменитого города на воде как раз изображен желтый лев на голубом фоне.

Некоторые строки французского пророка говорят о возможном финале украинского конфликта.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский © AP Photo / Mindaugas Kulbis Владимир Зеленский

"Сменят монарха, который попал в опасное положение. Закрытые в клетке увидятся с глазу на глаз", — писал он. Референдум или выборы, о которых не так давно говорил Владимир Зеленский? Или суд? У толкователей пока нет точного ответа.

Тень над Ближним Востоком

В прогнозе на 2027 год нейросеть фиксирует массовые протесты против американизации Европы. Нострадамус описывает лидеров сопротивления как "разбойников" и "банду".

К 2028-му, согласно расшифровке, Франция полностью утратит военный суверенитет. Американские базы и системы ПРО будут размещены на всем южном побережье страны. Сама Франция окажется на грани гражданской войны.

© AP Photo / Alex Brandon Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме © AP Photo / Alex Brandon Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с главой США Дональдом Трампом, европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме

В катрене 5/62 нейросеть обнаружила прямое указание на возможный ядерный конфликт: "Подводные "Корабли-трезубцы" нанесут удар по Саудовской Аравии и ее союзникам".

ИИ делает вывод: к 2030 году Соединенные Штаты могут применить тактическое ядерное оружие на Ближнем Востоке. Связь с 2027-м прямая: ядерный удар станет следствием хаоса, начавшегося ранее, — распада НАТО, экономического коллапса Европы и утраты США контроля над ближневосточными сателлитами.