В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева

ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Цены на продукты и бензин растут в Нидерландах, голландцы недовольны, а новое коалиционное правительство ждет больших взносов для Украины, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.

Формирующие новое правительство Нидерландов партии в конце января представили соглашение, в котором зафиксирована программа кабмина на 2026-2030 годы. Среди планов - законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону на фоне конфликта на Украине , увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Киеву

Гааге Посол России Владимир Тарабрин во вторник рассказал РИА Новости, что санкции ЕС в отношении РФ привели к росту цен для рядовых голландцев и дефициту жилья в Нидерландах. Так, по состоянию на ноябрь 2025 года в королевстве зафиксирован дефицит порядка 400 тысяч домов.

"В Нидерландах разгорелись дебаты по поводу цен на продукты питания, бензин и вообще на все что угодно. Цены уже дороже, чем в соседних странах. Люди едут в Германию , чтобы купить продукты, заправиться бензином. Так что мы платим высокую цену, а с учетом взносов в фонд социального страхования цена станет еще выше", - рассказал бывший член парламента.

При этом эксперт отметил, что новое коалиционное правительство страны повышает налоги и взносы, ожидая, что все домохозяйства в Нидерландах будут фактически платить за конфликт на Украине.

Кроме того, расходы на здравоохранение вырастут из-за планов нового коалиционного правительства.