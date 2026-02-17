Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева - РИА Новости, 17.02.2026
17:31 17.02.2026
В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева
В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева - РИА Новости, 17.02.2026
В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева
Цены на продукты и бензин растут в Нидерландах, голландцы недовольны, а новое коалиционное правительство ждет больших взносов для Украины, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T17:31:00+03:00
2026-02-17T17:31:00+03:00
в мире
нидерланды
украина
киев
владимир тарабрин
евросоюз
нидерланды
украина
киев
в мире, нидерланды, украина, киев, владимир тарабрин, евросоюз
В мире, Нидерланды, Украина, Киев, Владимир Тарабрин, Евросоюз
В Нидерландах осудили трату денег властями на поддержку Киева

Боммел: цены на продукты в Нидерландах растут, а власти тратят деньги на Киев

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
ГААГА, 17 фев - РИА Новости. Цены на продукты и бензин растут в Нидерландах, голландцы недовольны, а новое коалиционное правительство ждет больших взносов для Украины, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Формирующие новое правительство Нидерландов партии в конце января представили соглашение, в котором зафиксирована программа кабмина на 2026-2030 годы. Среди планов - законодательное закрепление расходов до 3,5% ВВП на оборону на фоне конфликта на Украине, увеличение численности армии до 122 тысяч человек, развитие собственной оборонной промышленности и многолетняя военная помощь Киеву,
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Бельгия. 12 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Рютте считает, что Европа найдет деньги для военной поддержки Киева
12 февраля, 18:42
Посол России в Гааге Владимир Тарабрин во вторник рассказал РИА Новости, что санкции ЕС в отношении РФ привели к росту цен для рядовых голландцев и дефициту жилья в Нидерландах. Так, по состоянию на ноябрь 2025 года в королевстве зафиксирован дефицит порядка 400 тысяч домов.
"В Нидерландах разгорелись дебаты по поводу цен на продукты питания, бензин и вообще на все что угодно. Цены уже дороже, чем в соседних странах. Люди едут в Германию, чтобы купить продукты, заправиться бензином. Так что мы платим высокую цену, а с учетом взносов в фонд социального страхования цена станет еще выше", - рассказал бывший член парламента.
При этом эксперт отметил, что новое коалиционное правительство страны повышает налоги и взносы, ожидая, что все домохозяйства в Нидерландах будут фактически платить за конфликт на Украине.
Кроме того, расходы на здравоохранение вырастут из-за планов нового коалиционного правительства.
"Люди не очень довольны происходящим, и терпение на исходе", - заключил собеседник агентства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Украина продолжает пожирать деньги Европы, заявил Орбан
14 февраля, 15:25
 
В миреНидерландыУкраинаКиевВладимир ТарабринЕвросоюз
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
