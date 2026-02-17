В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице

ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Мужчина ударил не менее пяти раз ножом свою сожительницу на улице в Челябинске, ее госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.

По данным СУСК, днём 17 февраля 62-летний мужчина после бытового конфликта с 39-летней сожительницей у дома по улице Агалакова в Ленинском районе ударил ее не менее пяти раз ножом, женщина упала на землю. Его действия пресекли прохожие, женщина госпитализирована.