В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице

Мужчина ударил не менее пяти раз ножом свою сожительницу на улице в Челябинске, ее госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Мужчина ударил не менее пяти раз ножом свою сожительницу на улице в Челябинске, ее госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, днём 17 февраля 62-летний мужчина после бытового конфликта с 39-летней сожительницей у дома по улице Агалакова в Ленинском районе ударил ее не менее пяти раз ножом, женщина упала на землю. Его действия пресекли прохожие, женщина госпитализирована.
"Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.