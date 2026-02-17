Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице - РИА Новости, 17.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 17.02.2026 (обновлено: 15:14 17.02.2026)
https://ria.ru/20260217/napadenie-2074971678.html
В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице
В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице - РИА Новости, 17.02.2026
В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице
Мужчина ударил не менее пяти раз ножом свою сожительницу на улице в Челябинске, ее госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T15:11:00+03:00
2026-02-17T15:14:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20260215/napadenie-2074493644.html
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
В Челябинске мужчина напал с ножом на сожительницу на улице

В Челябинске мужчина не менее 5 раз ударил ножом сожительницу на улице

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© Фото : СК России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 17 фев - РИА Новости. Мужчина ударил не менее пяти раз ножом свою сожительницу на улице в Челябинске, ее госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУСК РФ.
По данным СУСК, днём 17 февраля 62-летний мужчина после бытового конфликта с 39-летней сожительницей у дома по улице Агалакова в Ленинском районе ударил ее не менее пяти раз ножом, женщина упала на землю. Его действия пресекли прохожие, женщина госпитализирована.
«

"Следователем следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Фигурант задержан, следователем решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
В Челябинске мужчина напал с ножом на женщин в храме
15 февраля, 11:59
 
ПроисшествияЧелябинскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала