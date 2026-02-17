Рейтинг@Mail.ru
Макаревич* обвинил музыкантов СССР в плагиате. Но его быстро разоблачили
18:42 17.02.2026 (обновлено: 18:55 17.02.2026)
Макаревич* обвинил музыкантов СССР в плагиате. Но его быстро разоблачили
Макаревич* обвинил музыкантов СССР в плагиате. Но его быстро разоблачили - РИА Новости, 17.02.2026
Макаревич* обвинил музыкантов СССР в плагиате. Но его быстро разоблачили
Андрей Макаревич*, давно покинувший Россию, вновь оказался в центре скандала. Иноагент, проживающий в Израиле, дал интервью. Речь зашла о советской музыке. РИА Новости, 17.02.2026
Макаревич* обвинил музыкантов СССР в плагиате. Но его быстро разоблачили

Музыкант Андрей Макаревич*
Музыкант Андрей Макаревич* - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Музыкант Андрей Макаревич*
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Андрей Макаревич*, давно покинувший Россию, вновь оказался в центре скандала. Иноагент, проживающий в Израиле, дал интервью. Речь зашла о советской музыке.

"Все украдено у евреев и американцев"

В интервью Макаревич* заявил, что подавляющее большинство советских композиторов были евреями и это, по его словам, определяло их музыку.
"В крови какая-то идиш-мелодика сидела. Хочешь не хочешь, она вылезает все равно", — заявил он, добавив, что советская эстрада якобы была вторичной и во многом скопированной с западных образцов.
Музыкант Андрей Макаревич* выступает во время пионерских чтений журнала "Русский пионер"
Музыкант Андрей Макаревич выступает во время пионерских чтений журнала Русский пионер - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Музыкант Андрей Макаревич* выступает во время пионерских чтений журнала "Русский пионер"
"Если еще в 40-е, 50-е годы я вижу кучу музыки, просто содранной с американских хитов. Это было несложно, потому что коротковолновые радиоприемники не у всех были тогда. Так что опасений, что тебя поймают за руку, думаю, не было", — заявил сооснователь группы "Машина времени".
Интересно, как эти слова соотносятся с творчеством композиторов, чьи имена знает вся страна: Дунаевского, Пахмутовой, Тухманова, Зацепина. Их музыка звучит десятилетиями, ее любят и помнят. По логике Макаревича*, это все — "несложно содранные" мелодии.
Внимательные пользователи соцсетей на фоне очередных высказываний музыканта обратили внимание и на его собственное творчество. Так, нашлись музыкальные параллели: "Опустошение" подозрительно напоминает "Evil Eye" группы Deep Purple, а "Брошенный в небо" очень похож на "Money for Nothing" группы Dire Straits, находившейся тогда на пике популярности.
Концерт группы Deep Purple
Концерт группы Deep Purple. Архив - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт группы Deep Purple

"Извращенное представление о музыке"

Композитор Игорь Корнелюк в беседе с журналистами выразил сожаление в связи с высказываниями коллеги.
"Грустно и жалко, что у Макаревича* такое извращенное представление о музыке, — заявил Корнелюк. — У нас было много великих композиторов. Я уж не буду говорить о классиках. Уровня Шостаковича и Прокофьева не было в мире".
По мнению Корнелюка, проблема не в музыке, а в самом Макаревиче*.
"Разум человеческий комичен, глупость бесконечна", — резюмировал он.
Советский и российский певец и композитор Игорь Корнелюк
Советский и российский певец и композитор Игорь Корнелюк - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Советский и российский певец и композитор Игорь Корнелюк
Пока музыкант критикует страну, которая его воспитала и сделала звездой, его банковские счета в России продолжают пополняться. Источник телеграм-канала Shot подсчитал реальные доходы артиста на родине. С начала специальной военной операции иноагент заработал на процентах от вкладов в российских банках почти пять миллионов рублей. Точная цифра на конец 2025-го — 4 854 402 рубля.
Кроме того, Макаревич* ежемесячно получает из России пенсию. Около 90 тысяч рублей в месяц: 42 тысячи — как народный артист и еще почти 30 тысяч — как кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

"Мозгов нет!"

Певица Маша Распутина в интервью эмоционально прокомментировала поведение коллеги: "Макаревич* нас еще и хорьками назвал. А когда он пел здесь для советского народа, что же он тогда не думал, что все хорьки? Что ж ты тогда концерты давал здесь <...>? Попробовал бы Макаревич* тогда, в начале 1980-х годов, когда "Машина времени" так популярна была, сказать: "Ну что, хорьки, я вам сейчас "Крутой поворот" спою". Интересно, как "хорьки" бы с ним разговаривали?!"
Новогодняя вечеринка компании BOSCO
Новогодняя вечеринка компании BOSCO - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Новогодняя вечеринка компании BOSCO
Актер Виктор Логинов также выразил недоумение по поводу претензий музыканта: "Макаревич* был всегда чем-то недоволен. В Советском Союзе он был недоволен одним, потом стал недоволен другим. Притом столько медалей, сколько у Макаревича*, наверное, нет даже у олимпийского чемпиона".
Народный артист России Александр Пашутин дал свою оценку: "Мозгов нет! У него хватает ума только на песни. Все-таки надо мыслить шире — в перспективе, знать историю, как и что было, и с помощью этих знаний прогнозировать на время вперед. <...> Песни талантливые он раньше писал. А человек оказался гниль".
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*
Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*
Тем временем Макаревич* заметно активизировал свои поездки в США. Источник РИА Новости сообщил, что в 2023 году музыкант посетил Америку три раза, в 2024-м — два, а в 2025-м — уже семь.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
 
 
