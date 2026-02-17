https://ria.ru/20260217/moskva-2074915892.html
На востоке Москвы загорелась квартира
На востоке Москвы загорелась квартира - РИА Новости, 17.02.2026
На востоке Москвы загорелась квартира
Квартира загорелась в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб...
На востоке Москвы загорелась квартира
РИА Новости: в высотке на востоке Москвы загорелась квартира