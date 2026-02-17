Рейтинг@Mail.ru
На востоке Москвы загорелась квартира
11:55 17.02.2026
На востоке Москвы загорелась квартира
Квартира загорелась в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 17.02.2026
2026-02-17T11:55:00+03:00
2026-02-17T11:58:00+03:00
На востоке Москвы загорелась квартира

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Квартира загорелась в семнадцатиэтажном жилом доме на востоке Москвы, проводится эвакуация жильцов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Происходит открытое горение в квартире на четвертом этаже семнадцатиэтажного жилого дома по адресу: Напольный проезд, 6", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на место пожара прибыли дежурные расчеты спасателей. Проводится эвакуация людей из подъезда.
На месте пожара в частных жилых домах в подмосковном Путилково - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Подмосковье загорелись два частных жилых дома
4 февраля, 12:31
 
