В Москве отремонтировали десять жилых домов с витражными окнами

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Десять жилых домов с витражными окнами отремонтировали в столице в 2025 году, работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском переулках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году завершили капитальный ремонт 10 жилых домов с витражными окнами. Работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском переулках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом сезоне по программе капитального ремонта специалисты привели в порядок Доходный дом Л.Н. Нейдгарт. В ходе работ мастера расчистили и промыли открытые поверхности фасада, а также обработали антигрибковыми составами места замокания. Кроме того, дом покрасили в исторические цвета: для декоративных элементов выбрали оттенок "серая фланель", а для стен - "бежевый чеснок". Также во время ремонта скатной крыши мастера заменили обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитными составами, а на чердаках установили температурно-влажностный режим с помощью плит из минеральной ваты.

Как подчеркивается на сайте, специалисты также капитально отремонтировали трехэтажное здание, расположенное по адресу: Большой Факельный переулок, дом 8, построили в 1860 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики и 11-этажное жилое здание по адресу: Несвижский переулок, дом 12 построили в 1966 году.