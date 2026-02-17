Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали десять жилых домов с витражными окнами
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:19 17.02.2026
В Москве отремонтировали десять жилых домов с витражными окнами
В Москве отремонтировали десять жилых домов с витражными окнами
Десять жилых домов с витражными окнами отремонтировали в столице в 2025 году, работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском...
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москва
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
В Москве отремонтировали десять жилых домов с витражными окнами

Десять домов с витражными окнами отремонтировали в Москве в 2025 году

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Десять жилых домов с витражными окнами отремонтировали в столице в 2025 году, работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском переулках, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в 2025 году завершили капитальный ремонт 10 жилых домов с витражными окнами. Работы прошли в домах на Садовой-Каретной улице, в Большом Факельном и Несвижском переулках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом сезоне по программе капитального ремонта специалисты привели в порядок Доходный дом Л.Н. Нейдгарт. В ходе работ мастера расчистили и промыли открытые поверхности фасада, а также обработали антигрибковыми составами места замокания. Кроме того, дом покрасили в исторические цвета: для декоративных элементов выбрали оттенок "серая фланель", а для стен - "бежевый чеснок". Также во время ремонта скатной крыши мастера заменили обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитными составами, а на чердаках установили температурно-влажностный режим с помощью плит из минеральной ваты.
Как подчеркивается на сайте, специалисты также капитально отремонтировали трехэтажное здание, расположенное по адресу: Большой Факельный переулок, дом 8, построили в 1860 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики и 11-этажное жилое здание по адресу: Несвижский переулок, дом 12 построили в 1966 году.
Уточняется, что во время ремонта фасада мастера промыли плоскости от накопившихся загрязнений, произвели ремонт кирпичной кладки и выветренных швов. Затем они выполнили гидрофобизацию кирпичного фасада для защиты внешних стен дома от атмосферных осадков. Помимо этого, специалисты отремонтировали входную группу и балконные экраны и заменили магистрали горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.
В Москве за десять лет отремонтировали более тысячи дореволюционных домов
11 января, 16:21
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
